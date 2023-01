Après avoir trouvé l'amour, ce prêtre quitte les ordres après 25 ans pour vivre avec l'élue de son coeur

Samedi 28 janvier, le recteur de la cathédrale d’Orléans a annoncé avoir pris la décision de quitter les ordres, afin de vivre une histoire d’amour avec une femme.

La nouvelle a créé la surprise pour les fidèles qui se rendaient régulièrement à la cathédrale d'Orléans. Le Père Christophe Chatillon a passé 25 ans de sa vie dans les ordres, puisqu’il a été ordonné curé-doyen au centre d’Orléans en 1999, puis recteur de la cathédrale en 2010.

Crédit photo : iStock

Après des années de service, Christophe Chatillon a décidé de démissionner… car il a trouvé l’amour.

Il quitte les ordres

Cette décision a été prise par le prêtre dans le but de ne pas « mener une double vie » et a été prise librement avec l’accord du Père Blaquart. Il a annoncé la nouvelle dans une lettre adressée à ses fidèles.

« Je fais librement le choix de quitter le ministère, a-t-il annoncé. Durant six ans et demi, accompagné de mes frères prêtres et diacres, j’ai eu la joie de vivre mon ministère au service des différentes communautés qui composent la paroisse Orléans Coeur de Ville. Pendant très longtemps, les joies de la mission et de la vie fraternelle m’ont permis de compenser les frustrations liées au ministère presbytéral, et plus particulièrement au célibat. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. »

Crédit photo : iStock

Le prêtre a trouvé l’amour

Selon Christophe Chatillon, « la charge pastorale est devenue de plus en plus lourde à porter physiquement, moralement et même spirituellement » ces derniers mois. Pendant 25 années, l’homme d’église a supporté le célibat, mais il ne veut plus le faire aujourd’hui. En effet, il a rencontré une femme dont il est tombé amoureux et avec qui il veut faire sa vie.

« Au coeur des épreuves traversées ces dernières années, le hasard de la vie a voulu que je trouve le réconfort dont j’avais besoin auprès d’une amie qui m’a écouté et soutenu. Aujourd’hui, je ne veux pas envisager l’avenir sans elle », a-t-il déclaré.

Une annonce qui a créé la surprise chez les personnes de l'Église, qui souhaitent du bonheur au nouveau couple.