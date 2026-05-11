« Je vais mettre de l'ordre » : Emmanuel Macron s'emporte devant une assemblée, lors d'un sommet en Afrique

L’assemblée d’une conférence a assisté à une scène étonnante lorsque Emmanuel Macron s'est emporté sur scène à cause du bruit qui régnait dans la salle.

Emmanuel Macron est actuellement à Nairobi, au Kenya, dans le cadre du sommet « Africa Forward », qui vise à renforcer les partenariats économiques entre la France et les pays d’Afrique de l’Ouest.

Ce lundi 11 mai, le chef de l’État a assisté à une conférence sur la culture dans la capitale kényane. Cependant, ce que l’on retient surtout de cette conférence, c’est l’intervention étonnante du président français sur scène. Alors qu’il était assis au premier rang et écoutait l’oratrice, Emmanuel Macron s’est en effet levé soudainement pour prendre la parole.

Emmanuel Macron agacé par le bruit dans une salle de conférence

Crédit photo : AP

La scène a surpris l’assemblée. Le chef de f'État s’est ainsi dirigé vers l’oratrice pour lui prendre le micro des mains. « Déjà ? Vous n’attendez pas votre tour ? », lui a-t-elle d’ailleurs lancé, surprise de cette intervention. Ce à quoi le président français lui a répondu : « Je vais mettre de l'ordre. »

Agacé par le bruit des bavardages incessants, le président Macron a ainsi lancé en anglais :

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« Excusez-moi tout le monde… Hey, hey ! Je suis désolé, mais il est impossible de parler de culture avec autant de bruit. Je suggère que, si vous voulez parler d’autres choses, vous pouvez sortir. Si vous voulez rester ici, nous écoutons les intervenants et nous jouons le même jeu. Merci », a-t-il lancé sous quelques applaudissements et visages médusés.

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Puis, le chef de l’État est retourné s'asseoir après avoir rendu le micro à l’oratrice qui a pu poursuivre sa conférence.

Néanmoins, le bruit est revenu de plus belle lorsque le président s’apprêtait à prendre la parole plus tard durant l’événement.

Il a alors refusé de commencer tant qu’il n’obtenait pas le silence.