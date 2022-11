Job de rêve : vous pouvez gagner de l'argent en testant... des calendriers de l'avent

Pour le mois de décembre, la marque Beauty Pie cherche des volontaires pour tester ses calendriers de l’avent. L'occasion parfaite de se faire plaisir tout en gagnant de l’argent quelques jours avant Noël.

Vous avez envie de gagner un peu d’argent en décembre tout en vous faisant plaisir ? Cette annonce peut vous intéresser !

Si vous êtes un amateur de calendriers de l’avent et que vous ne pouvez pas passer le mois de décembre sans en avoir un, vous êtes à coup sûr le candidat idéal.

À l’approche des fêtes de fin d’année, l’enseigne Beauty Pie propose de tester plusieurs de ses calendriers de l’avent. Pour cela, la marque spécialisée dans les cosmétiques cherche des volontaires qui accepteraient d’évaluer ses calendriers.

Tester des calendriers de l’avent

Cinq calendriers de l’avent seront à tester durant tout le mois de décembre. Chaque jour, vous devrez ouvrir une case et faire un compte rendu à la marque sur son contenu. L’évaluation se basera sur plusieurs critères et vous devrez juger l’emballage des produits, leur qualité et leur caractère festif.

Les cinq calendriers de l’avent sont les suivants : le coffret Latest & Greatest qui contient une douzaine de cosmétiques de luxe ; le calendrier Astrid & Miyu 12-Day qui regorge de bijoux précieux ; une boîte Fortnum & Mason qui propose une large sélection de thés provenant des quatre coins du monde. Le quatrième calendrier de l’avent propose des chocolats haut de gamme, tandis que le dernier regorge de friandises délicieuses en lien avec les fêtes de fin d’année. La valeur de ces cinq calendriers de l’avent est estimée à plus de 1 000 euros.

Avec cette annonce, l’objectif de la marque est d’améliorer ses calendriers de l’avent et de proposer le meilleur à ses clients en se conformant à leurs attentes. Pour l’évaluation des contenus des calendriers, vous recevrez une rémunération de 350 euros.

Si vous êtes intéressé, sachez que tout le monde peut postuler et qu’aucune compétence particulière n’est requise. Il suffit juste d’aimer Noël, d’être un amateur de calendriers de l’avent et de produits de luxe. Pour participer, il suffit de vous rendre sur le site de Beauty Pie. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 27 novembre, et les heureux élus seront contactés la semaine suivante.

Si vous voulez embellir votre mois de décembre, n’hésitez pas à tenter votre chance !