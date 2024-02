Alerte job de rêve : la NASA recherche des volontaires pour vivre sur Mars pendant 1 an

Avis aux amateurs d’astronomie et d’expériences inédites, la Nasa recrute et offre un job de rêve (ou pas).

Envie d’évasion ? Et si vous pouviez aller vivre sur Mars, vous lanceriez-vous ? C’est la mission que propose la Nasa. En effet, comme le rapporte Konbini, sur son site Nasa.gov, l’agence d’aéronautique propose un job un peu spécial : “un contrat d’un an pour participer à la deuxième simulation de vie sur Mars au printemps 2025”.

Une mission appelée CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog). En clair, vous ne serez pas réellement envoyé sur Mars, mais plutôt embarqué via un simulateur sur cette planète.



Crédit : iStock

Vivre sur Mars, ça vous tente ?

Selon l’annonce, la personne qui sera embauchée devra vivre dans l’habitat nommé Mars Dune Alpha. Un lieu qui simulera les conditions de vie sur Mars, comme par exemple, des délais de communication rallongés, un environnement inconnu, des contraintes technologiques, etc. L’idée est que cette personne puisse vivre et travailler avec trois autres volontaires dans une installation de 150 mètres carrés. Un lieu de vie construit grâce à la précision d’une imprimante 3D. Cette mission sera donc la deuxième simulation de la Nasa, sur trois prévues. Elle se déroulera au Johnson Space Center dans la ville de Houston, au Texas.

Bien entendu, ces missions de simulation sont réalisées en amont d’un potentiel départ d’astronautes qualifiés sur la planète Mars, pour de vrai cette fois-ci. Les volontaires peuvent s’inscrire jusqu’au 2 avril 2024.

Crédit : iStock

Quant aux critères de sélection, la Nasa est à la recherche de “citoyens américains ou des résidents permanents en bonne santé et motivés, non-fumeurs, âgés de 30 à 55 ans et maîtrisant l'anglais pour une communication efficace entre les coéquipiers et le contrôle de mission. Les candidats doivent avoir un fort désir d’aventures uniques et enrichissantes et être intéressés à contribuer aux travaux de la NASA visant à préparer le premier voyage humain vers Mars.” Le salaire n’a pas été communiqué.

Alors, tentés ?

Pour s'inscrire, c'est ici.

Crédit : iStock