À 45 ans, il quitte son job de mécano pour se lancer dans son activité secondaire... et gagne aujourd'hui 13 000€ par mois

Chris Pyle, a passé une bonne partie de sa vie à être mécanicien, mais il a décidé de se lancer à temps plein dans son activité favorite qui lui rapporte aujourd'hui 14 000€ par mois. Explications.

C’est ce que l’on appelle réussir sa reconversion. Chris Pyle, mécanicien de profession, a finalement décidé de se lancer à temps plein dans son activité secondaire favorite. Comme le rapporte le site CNBC, en 2006, Chris Pyle a décidé de commencer à répondre à des questions d’inconnus sur des moteurs et la mécanique via la plateforme d'experts JustAnswer. Dès le premier mois, son activité secondaire a été très lucrative en lui permettant d'empocher d’abord 500$ par mois, soit 450€, puis très vite, le chiffre d'affaires a grimpé.



Crédit : iStock

En 2012, il a décidé de quitter son emploi à temps plein chez Ford Motors, qui lui rapportait 75 000 $ par an, soit environ 68 000 euros par an ou 5700€ par mois. Très rapidement, il a dépassé son salaire annuel. Rien qu’en 2023, Chris Pyle, qui travaille désormais assis sur un fauteuil dans son salon, a gagné 170 500 dollars, soit 155 800 euros, soit l’équivalent de 13 000€ par mois. Hallucinant !

Une reconversion qui rapporte gros

Pour obtenir ce chiffre d'affaires, l’homme travaille huit heures par jour et sept jours par semaine. Toutefois, il n’a aucune contrainte horaire et peut être présent pour sa famille. Il a confié à CNBC : “Je pourrais me déconnecter dès maintenant et aller jouer à un jeu vidéo avec mon fils, ou aller nager dans la piscine.”



Crédit : IStock

Grâce à ce nouveau train de vie, l’ex-mécanicien s’est offert quelques plaisirs, comme un terrain de 13 hectares pour 130 000$ soit 118 000€ dans le comté de Dickson, dans le Tennessee, ainsi qu’un camping-car et une deuxième maison. Même lorsqu’il partira en retraite, l’homme ne compte pas s’arrêter totalement, il réduira simplement ses horaires, “au moins 30 heures par semaine”, a-t-il confié. Un beau parcours et une reconversion qui fait rêver.