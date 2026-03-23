L'ancien Premier ministre socialiste Lionel Jospin est décédé à l'âge de 88 ans

L'ancien Premier ministre et chef du Parti socialiste Lionel Jospin s'est éteint à l'âge de 88 ans.

Il était l'une des figures les plus connues du paysage politique français du XXᵉ siècle.

L'ancien Premier ministre et chef du Parti socialiste, Lionel Jospin, est décédé ce lundi 23 mars 2026, à l'âge de 88 ans, ont annoncé ses proches à l'AFP.

Leader de la gauche française pendant deux décennies, ce diplômé de l'ENA avait notamment été chef du gouvernement sous le mandat de Jacques Chirac, entre 1997 et 2002, participant ainsi à la plus longue cohabitation de l'histoire de la Vᵉ République.

Grand favori de l'élection présidentielle de 2002, il avait pourtant échoué à rallier le second tour, battu par Jacques Chirac et, surtout, Jean-Marie Le Pen (FN) qui avait profité de la division des partis de gauche pour se qualifier, obtenant un score inédit pour son parti. Cet échec brutal et inattendu avait précipité la chute de Lionel Jospin, entraînant ainsi son retrait définitif de la vie politique, qu'il avait annoncé lors d'une allocution télévisée restée célèbre.

Jamais revenu sur le devant de la scène, bien qu'il ait siégé au Conseil constitutionnel de 2015 à 2019, Lionel Jospin n'en demeurait pas moins une voix importante que l'on consultait activement.

Discret ces dernières années, il avait indiqué, en janvier, avoir subi "une opération sérieuse", sans toutefois préciser la nature de l'intervention.

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Lionel Jospin est mort

Né le 12 juillet 1937 à Meudon (Hauts-de-Seine) au sein d'une famille protestante, Lionel Jospin était le cadet de quatre enfants et comptait également un demi-frère et une demi-sœur, issus du premier mariage de son père Robert Jospin (1899-1990), enseignant et membre de la SFIO (Section française de l'Internationale ouvrière). Sa mère, Mireille Dandieu (1910-2002), sage-femme de profession, était, elle, une militante active pour la paix. Lionel Jospin grandit donc dans un environnement politisé, très marqué à gauche et fidèle aux idées pacifistes de non-violence.

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Très bon élève, il décroche son baccalauréat en 1954 dans le prestigieux lycée Janson-de-Sailly de Paris, puis étudie à l'Institut d'études politiques de Paris, de 1956 à 1959. En 1961, il entre à l'ENA (école nationale d'administration) et en sort diplômé en 1965, au sein de la promotion Stendhal qui compte dans ses rangs d'autres futures personnalités politiques comme Ernest-Antoine Seillière, ou encore Jean-Pierre Chevènement et Jacques Toubon. Durant cette période, il milite notamment contre la guerre d'Algérie, fidèle à l'anticolonialisme de sa famille.

À sa sortie de l'ENA, il entame une carrière de diplomate au Quai d'Orsay puis devient professeur d'économie à l'IUT de Sceaux, en 1970, avant de se lancer pleinement en politique. D'abord militant trotskyste, il intègre le Parti socialiste en 1971 puis devient rapidement le protégé de François Mitterrand qui le prend sous son aile. Comme le souhaitait ce dernier, Lionel Jospin devient par ailleurs le Premier secrétaire du PS en janvier 1981, au congrès de Créteil. Il conservera ce poste jusqu'en 1988, avant de l'occuper de nouveau, de 1995 à 1997.

Conseiller de Paris de 1977 à 1986 puis député de la capitale de 1981 à 1988, Lionel Jospin est également élu au Parlement européen en 1984.

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En 1988, il devient ministre de l'Éducation nationale dans les gouvernements de Michel Rocard et Édith Cresson. Après l'échec de la gauche aux législatives de 1993, il quitte son poste de Premier secrétaire du PS et songe à se retirer de la politique avant de se raviser. Il rebondit en 1995, lorsqu'il est désigné candidat du PS pour l'élection présidentielle lors de la primaire, qu'il remporte face à Henri Emmanuelli. Annoncé troisième dans les sondages, il déjoue les pronostics et arrive en tête du scrutin avec 23,3 % des voix devant Jacques Chirac (20,8 %), à l'issue du premier tour, mais doit tout de même s'incliner au second, face à ce même Jacques Chirac.

Malgré la défaite, l'élection renforce tout de même sa nouvelle posture d'homme fort du PS et c'est tout naturellement qu'il est nommé Premier ministre par le président Jacques Chirac, deux ans plus tard en 1997, suite à la victoire de la gauche lors des législatives. Pour cette troisième cohabitation, qui sera la plus longue de l'histoire de la Vᵉ République, Lionel Jospin mène un gouvernement de gauche plurielle qui signera quelques-unes des réformes sociales les plus symboliques de ces 50 dernières années, notamment les 35 heures, ou encore le PACS (Pacte civil de solidarité). Durant son mandat de 5 ans, la France connaît par ailleurs une forte croissance économique ainsi qu'une baisse significative du chômage. Le quinquennat présidentiel est également adopté par référendum lors de son passage à Matignon.

Candidat à l’élection présidentielle de 2002, dont il est le favori, il est, à la surprise générale, éliminé dès le premier tour, ne récoltant que 16,2 % des suffrages exprimés. Il est devancé par le président de la République sortant, Jacques Chirac (19,88 %) et le candidat du Front national, Jean-Marie Le Pen qui obtient le score historique de 16,86 %. Abattu, Lionel Jospin assume l'entière responsabilité de cet échec et se retire de la vie politique. Il appelle toutefois à faire barrage au FN et à voter Jacques Chirac, qui sera réélu pour 5 ans. Ce choc électoral met fin à sa carrière et à ses ambitions nationales.

Jusqu'à sa mort, il restera néanmoins un observateur avisé de la politique française mais aussi un homme dont l'avis compte. Membre de l'équipe de campagne de Ségolène Royal, en 2007, il sera également nommé à la tête d'une Commission sur la rénovation et la déontologie de la vie publique par le président François Hollande, en 2012, puis siègera au Conseil constitutionnel de 2015 à 2019.

Marié à deux reprises, Lionel Jospin était père de deux enfants, dont la célèbre plasticienne Eva Jospin.