Afrika Bambaataa, l'un des pères fondateurs du hip-hop, est décédé à 68 ans

Ce jeudi 9 avril, Afrika Bambaataa, l'un des pionniers du hip-hop, est décédé à l'âge de 68 ans. Il serait mort des suites d'un cancer.

Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, il est l'un des pères fondateurs du hip-hop. Afrika Bambaataa, de son vrai nom Lance Taylor, est un pionnier de ce genre musical qui regroupe aussi le rap, le graffiti et le breakdance. Né dans le South Bronx, à New York, il a grandi dans un quartier marqué par la pauvreté et la violence, ce qui l'a poussé très tôt à chercher une voie alternative pour les jeunes de sa génération.

Crédit photo : WireImage

Afrika Bambaataa est né dans le Bronx en 1957. En 1973, il a fondé la Zulu Nation, une organisation qui visait à lutter contre la violence des gangs dans les cités. Ce mouvement, fondé sur des valeurs de paix et d'unité, est devenu une référence mondiale dans la culture hip-hop et a inspiré des générations entières de jeunes artistes bien au-delà des États-Unis.

Un pionnier du hip-hop

Pour partager ses valeurs, Afrika Bambaataa a utilisé le hip-hop afin de véhiculer des messages de paix, notamment lors de "block parties", des fêtes de quartiers organisées dans le Bronx. Ces rassemblements, où se mêlaient DJs, danseurs et graffeurs, sont aujourd'hui considérés comme le berceau de toute une culture urbaine mondiale. En 1982, il a sorti le tube "Planet Rock", un titre révolutionnaire qui fusionnait les sonorités électroniques du groupe allemand Kraftwerk avec les rythmiques du Bronx. Ce morceau a posé les bases de l'electro et influencé des décennies de musique populaire, de la house à la techno en passant par le R&B.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Hip Hop Alliance (@thehiphopalliance)

La suite après cette vidéo

"Afrika Bambaataa a contribué à façonner l'identité naissante du hip-hop en tant que mouvement mondial fondé sur la paix, l'unité, l'amour et l'amusement. Sa vision a fait du Bronx le berceau d'une culture qui atteint aujourd'hui tous les coins du monde", a rédigé l'organisation The Hip Hop Alliance sur Instagram.

Afrika Bambaataa est décédé

Malheureusement, Afrika Bambaataa est décédé ce jeudi 9 avril à l'âge de 68 ans. Sa mort a été annoncée par Tommy Boy Records, sa maison de disques, sur Instagram. Le label, qui l'avait accompagné lors de ses années les plus créatives, lui a rendu hommage avec des mots empreints d'émotion. Selon les premières informations disponibles, Afrika Bambaataa serait décédé des suites d'un cancer.

"Afrika Bombaataa est largement considéré comme un pionnier du hip-hop et de la musique électro. À l'annonce de son décès, nous pensons à ses contributions au genre et à la culture au sens large, qui se prolongent jusqu'à aujourd'hui", a indiqué la maison de disques.

Au-delà de sa carrière musicale, Afrika Bambaataa laisse derrière lui un héritage considérable. Son influence dépasse largement le cadre du hip-hop : il est souvent cité comme l'un des artistes ayant le plus contribué à transformer la musique populaire mondiale au cours des quarante dernières années. Des artistes aussi divers que Madonna, Fatboy Slim ou encore Daft Punk ont reconnu sa dette envers son travail de pionnier.

Son décès survient dans une période marquée par la disparition de plusieurs personnalités du monde du spectacle. Il y a quelques semaines, Nicholas Brendon, acteur culte de Buffy contre les vampires, est mort à 54 ans, laissant lui aussi une empreinte durable dans la culture populaire. La perte d'Afrika Bambaataa résonne, elle, comme la fin d'une époque fondatrice pour toute une génération.