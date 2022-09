Sur ces autoroutes, l'éclairage sera arrêté la nuit et permettra d'économiser 400 000 euros sur les prochains mois

En conséquence de la crise énergétique, le gouvernement wallon a décidé d’éteindre les lumières sur une partie de ses autoroutes. Cette période d’essai doit durer trois mois.

Crédit : Pascal DHOERAENE/ iStock

Pour réaliser des économies d’énergie, les autoroutes de Wallonie vont rester plongées dans le noir, la nuit. Cette mesure, réclamée début septembre par le gouvernement wallon, s’applique sur une partie des axes routiers de la région sud de la Belgique, rappellent nos confrères belges de RTL info.

Ainsi, de 22 heures à 5 heures du matin, l’éclairage sur les tronçons les moins fréquentés sera suspendu, d’après le Plan Lumières 4.0. Ce dernier a été mis à l'œuvre dès lundi 19 septembre, au soir, en présence du ministre de l’Énergie, de la mobilité et des infrastructures, Philippe Henry, et de deux groupes responsables des infrastructures et des autoroutes wallonnes.

Une économie de 400 000 euros sur trois mois

Crédit : Apriori1/ iStock

« Nous vivons une période compliquée et la réduction de la consommation d'énergie doit permettre d'atténuer l'impact de la crise que nous traversons. La réflexion menée s'est focalisée sur la sécurité des usagers de la route, et le moment choisi pour éteindre une partie de l'éclairage se situe lors du temps de passage le plus faible », a précisé le ministre belge Philippe Henry.

Il précise néanmoins que « les zones de conflit, où le croisement des automobilistes se produit, ne seront pas touchées dans un souci de sécurité ». Ce sont tout de même 20 000 éclairages sur 25 000 qui seront éteints la nuit pendant une période de trois mois.

« Dans le contexte de crise énergétique, cette mesure vise à la fois la diminution des consommations et l'allégement de la facture d'électricité des pouvoirs publics », complétait la société wallonne de financement des infrastructures, Sofico.

Cette mesure devrait permettre d’économiser jusqu’à 400 000 euros.