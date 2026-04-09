La “blague” scandaleuse de Fabien Roussel sur la grossesse de Marine Tondelier fait polémique

Dans une séquence de l’émission “C à vous”, le chroniqueur Patrick Cohen a jugé amusant de répéter une blague de Fabien Roussel sur la grossesse de Marine Tondelier. Sur le plateau, le malaise était évident !

“Qu’est-ce qu’on se marre…” ! C’est avec une ironie non dissimulée que Marine Tondelier a réagi à la séquence qui a suscité un véritable malaise sur le plateau de l’émission de “C à vous”, le lundi 1er avril.

Ce mercredi 8 avril, la Secrétaire national du parti des Écologistes a choisi de remettre en lumière cet extrait, dans lequel elle est visée par une blague totalement déplacée de Fabien Roussel, secrétaire national du PCF (Parti communiste français).

Si l’homme politique n’était pas présent sur le plateau, sa blague a été répétée par le chroniqueur Patrick Cohen, pas vraiment réputé pour son sens de l’humour. Selon lui, le dirigeant communiste aurait plaisanté sur un don de sperme effectué "un mois et demi plus tôt", laissant entendre, sur le ton de l'humour, qu'il pourrait être lié à cette grossesse de la femme politique.

Crédit photo : Maxppp

Sur le plateau, la réaction est immédiate : gêne palpable, rires nerveux et regards embarrassés se succèdent. Didier Bourdon a immédiatement exprimé son malaise à voix haute, tandis qu'Anne-Élisabeth Lemoine s'interrogeait sur la pertinence d'une telle plaisanterie.

"Il a osé cette blague là ?"

La situation a atteint son point culminant lorsque Christian Clavier a fait mine de quitter le plateau, évoquant une atmosphère "compliquée" et difficilement tenable.

"C'était un poisson d'avril ? Moi, je vais m'en aller. Je peux difficilement rester ici. C'est quand même compliqué"

La suite après cette vidéo Qu'est-ce qu'on se marre. pic.twitter.com/4Z5YhZ1AtU — Marine Tondelier (@marinetondelier) April 8, 2026

Les excuses de Fabien Roussel

Cette séquence, absente désormais du replay de l'émission sur YouTube, a rapidement fait réagir Fabien Roussel. Il a reconnu le caractère inapproprié de ses propos, rappelant que les questions liées à "la grossesse et à la fertilité" relèvent de la sphère "intime" et méritent "respect" et "considération".

L'élu a précisé s'être excusé en privé auprès de Marine Tondelier, avant de renouveler "publiquement" ses excuses à toutes les personnes "choquées" dans une publication sur X.

"Les grossesses, les parcours autour de la fertilité sont des sujets intimes, parfois difficiles. Cela mérite du respect, de la considération. Le corps des femmes est encore trop souvent un enjeu de pouvoir dans notre société. Il faut savoir le mesurer à tout moment, même à l'occasion d'une conversation privée, pour que les combats féministes progressent. Je me suis déjà excusé personnellement auprès de Marine Tondelier il y a une semaine. Je lui présente à nouveau mes excuses publiquement aujourd’hui, à elle, comme à celles et ceux que ces propos ont choqués"

Les grossesses, les parcours autour de la fertilité sont des sujets intimes, parfois difficiles.



Cela mérite du respect, de la considération.

Le corps des femmes est encore trop souvent un enjeu de pouvoir dans notre société. — Fabien Roussel (@Fabien_Roussel) April 8, 2026

De son côté, Marine Tondelier a reçu des soutiens, notamment de la part de responsables politiques, et notamment au sein du PCF, qui ont dénoncé une blague jugée à la fois déplacée et insultante, non seulement pour elle, mais aussi pour les femmes confrontées à des parcours de fertilité complexes.

Crédit photo : Bestimage

Quelques jours plus tôt, le 30 mars, Marine Tondelier avait annoncé publiquement être enceinte de trois mois, évoquant un "bébé miracle" après des expériences difficiles, notamment des "fausses couches" et un parcours de procréation médicalement assistée. Une prise de parole saluée par de nombreuses associations, qui y ont vu une contribution importante à la levée des tabous autour de ces sujets encore trop peu abordés publiquement.