La “blague” scandaleuse de Fabien Roussel sur la grossesse de Marine Tondelier fait polémique

Par |

Fabien Roussel et Marine Tondelier

Dans une séquence de l’émission “C à vous”, le chroniqueur Patrick Cohen a jugé amusant de répéter une blague de Fabien Roussel sur la grossesse de Marine Tondelier. Sur le plateau, le malaise était évident !

“Qu’est-ce qu’on se marre…” ! C’est avec une ironie non dissimulée que Marine Tondelier a réagi à la séquence qui a suscité un véritable malaise sur le plateau de l’émission de “C à vous”, le lundi 1er avril.

Ce mercredi 8 avril, la Secrétaire national du parti des Écologistes a choisi de remettre en lumière cet extrait, dans lequel elle est visée par une blague totalement déplacée de Fabien Roussel, secrétaire national du PCF (Parti communiste français).

Si l’homme politique n’était pas présent sur le plateau, sa blague a été répétée par le chroniqueur Patrick Cohen, pas vraiment réputé pour son sens de l’humour. Selon lui, le dirigeant communiste aurait plaisanté sur un don de sperme effectué "un mois et demi plus tôt", laissant entendre, sur le ton de l'humour, qu'il pourrait être lié à cette grossesse de la femme politique.

Fabien RousselCrédit photo : Maxppp

Sur le plateau, la réaction est immédiate : gêne palpable, rires nerveux et regards embarrassés se succèdent. Didier Bourdon a immédiatement exprimé son malaise à voix haute, tandis qu'Anne-Élisabeth Lemoine s'interrogeait sur la pertinence d'une telle plaisanterie.

"Il a osé cette blague là ?"

La situation a atteint son point culminant lorsque Christian Clavier a fait mine de quitter le plateau, évoquant une atmosphère "compliquée" et difficilement tenable.

"C'était un poisson d'avril ? Moi, je vais m'en aller. Je peux difficilement rester ici. C'est quand même compliqué"

La suite après cette vidéo

Les excuses de Fabien Roussel

Cette séquence, absente désormais du replay de l'émission sur YouTube, a rapidement fait réagir Fabien Roussel. Il a reconnu le caractère inapproprié de ses propos, rappelant que les questions liées à "la grossesse et à la fertilité" relèvent de la sphère "intime" et méritent "respect" et "considération".

L'élu a précisé s'être excusé en privé auprès de Marine Tondelier, avant de renouveler "publiquement" ses excuses à toutes les personnes "choquées" dans une publication sur X.

"Les grossesses, les parcours autour de la fertilité sont des sujets intimes, parfois difficiles. Cela mérite du respect, de la considération. Le corps des femmes est encore trop souvent un enjeu de pouvoir dans notre société. Il faut savoir le mesurer à tout moment, même à l'occasion d'une conversation privée, pour que les combats féministes progressent. Je me suis déjà excusé personnellement auprès de Marine Tondelier il y a une semaine. Je lui présente à nouveau mes excuses publiquement aujourd’hui, à elle, comme à celles et ceux que ces propos ont choqués"

De son côté, Marine Tondelier a reçu des soutiens, notamment de la part de responsables politiques, et notamment au sein du PCF, qui ont dénoncé une blague jugée à la fois déplacée et insultante, non seulement pour elle, mais aussi pour les femmes confrontées à des parcours de fertilité complexes.

Marine TondelierCrédit photo : Bestimage

Quelques jours plus tôt, le 30 mars, Marine Tondelier avait annoncé publiquement être enceinte de trois mois, évoquant un "bébé miracle" après des expériences difficiles, notamment des "fausses couches" et un parcours de procréation médicalement assistée. Une prise de parole saluée par de nombreuses associations, qui y ont vu une contribution importante à la levée des tabous autour de ces sujets encore trop peu abordés publiquement.

Google Follow Suivez nous sur Google

Jérémy Birien

Au sujet de l'auteur :

Journaliste et expert des médias digitaux avec plus de 15 ans d'expérience, Jeremy Birien collabore avec la rédaction de Demotivateur depuis plus de 10 ans. Diplômé de l'ISFJ avec un Master en Journalisme (Bac +5), il a forgé son expertise au sein de médias leaders tels que Melty et Jellysmack. Spécialiste des nouveaux formats d’information et ambassadeur voyage, il apporte son regard acéré et sa rigueur éditoriale pour décrypter l'actualité, les tendances de société et l'évasion. Son parcours académique et sa maîtrise historique de la ligne éditoriale de Demotivateur garantissent aux lecteurs une information vérifiée, pertinente et de haute qualité.

À lire aussi
Maeva Ghennam / Tibo InShape
Le dérapage de Tibo InShape sur les influenceurs en danger à Dubaï fait polémique
Des gens en train de faire la queue devant une boîte de nuit
Un club de Londres fait polémique en interdisant l'entrée aux hommes mesurant moins de 1m83
Lauren Blake Boultier vs Tatiana Elizabeth
Une influenceuse blanche poste une photo en IA en mettant sa tête sur le corps d'une mannequin noire et fait polémique
Une femme qui décore une chaise avant le réveillon de Noël
« Un calcul équitable » : elle fait payer 27 euros à chacun de ses invités pour le repas de Noël et déclenche une polémique
Alain Fabien Delon et son frère Anthony
« Tu choisis la solution la plus facile : tuer » : les graves accusations d'Alain-Fabien Delon contre son frère, Anthony