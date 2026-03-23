Son mari la trompe pendant sa grossesse, elle se venge en donnant un prénom symbolique au bébé

Sur Reddit, une femme a dévoilé un témoignage bouleversant. Après s’être fait tromper pendant sa grossesse, elle a décidé de donner un prénom spécial à son bébé, qui n’a pas du tout plu au père.

Un nouveau témoignage bouleversant est récemment apparu sur le réseau social Reddit. Une jeune femme raconte qu’elle est tombée enceinte après cinq ans de relation avec son mari. Après deux ans de couple, ils se sont mariés et l'homme a insisté pour avoir un enfant, alors qu'elle préférait attendre. Finalement, elle s'est laissée convaincre et est tombée enceinte trois ans après leur mariage. Pendant la grossesse, le couple s’était mis d’accord sur le prénom à donner à leur fils puisque selon leur tradition, l’enfant devait porter le prénom de son père.

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Cependant, la jeune femme a découvert pendant sa grossesse que son mari la trompait. À six mois de grossesse, elle l’a en effet pris sur le fait avec une autre femme, alors qu’elle pensait qu’il était au travail.

“Ses horaires de bureau tardifs m’intriguaient, alors je l’ai cherché à son bureau, mais il était absent. J’ai attendu trois heures, seule, et je les ai vus arriver tous les deux. Elle était accrochée à lui, ils se sont embrassés dans sa voiture. C’est là que je les ai confrontés. Elle pleurait et il a essayé de la consoler en lui disant que ce n’était pas de sa faute”, a expliqué la femme enceinte, selon le média Marie France.

Elle change le prénom du bébé

Ce n’est malheureusement pas le premier cas où un couple doit gérer une histoire de tromperie et de grossesse. Un homme a notamment quitté sa petite amie pendant l’accouchement, en apprenant que cette dernière était tombée enceinte après l’avoir trompé. Dans un autre registre, un homme a trompé sa femme avec sa soeur et les a mises enceintes toutes les deux.

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De son côté, la femme enceinte qui s’est fait tromper pendant sa grossesse a décidé de quitter son mari. Elle est partie du domicile familial et s'est réfugiée chez une amie. Mais ce n’est pas tout. Elle a accouché sans le prévenir et a changé le prénom qu’ils avaient décidé de donner au bébé. Comme le précise le site Parents, elle ne voulait pas que son enfant porte le nom de l’homme qui l’avait trompée pendant sa grossesse. Ainsi, elle a choisi un prénom symbolique, qui lui rappelait son premier amour.

La suite après cette vidéo “Je l’ai prénommé Daniel, en hommage à mon amour d’enfance, mon premier amour, décédé tragiquement d’une leucémie à l’âge de 20 ans. Ce fut l’épreuve la plus douloureuse de ma vie. J’en ai été profondément affectée. J’ai perdu 18 kilos en un mois et j’ai dû être hospitalisée. J’ai toujours un vide immense dans le coeur, une partie de moi a disparu à jamais le jour de sa mort. Il m’a fallu beaucoup de thérapie et de soutien psychologique pour surmonter ce deuil”, a-t-elle confié.

“Mon mari m’a appelée en pleurant”

En plus de cela, la jeune femme affirme qu’elle aurait ressenti la présence de son premier amour durant sa grossesse, ce qui l’a davantage poussée à faire ce choix. Cependant, cette décision n’a pas du tout plu à son ex-mari et sa belle-famille, qui ont été partagés entre fureur et incompréhension en apprenant que la jeune femme avait rompu la tradition familiale.

“J’étais complètement perdue, mais je faisais des rêves où Dan me parlait et me disait que tout irait bien. Honnêtement, j’ai l’impression que l’esprit de Dan m’a aidée à guérir et m’a donné la force de surmonter l’échec de mon mariage. Mon mari m’a appelée en pleurant, furieux, et m’a dit que je n’avais pas le droit de donner à son fils le prénom d’un mort avec qui j’ai couché. Sa famille me prend pour le diable en personne, et même ma mère pense que j’ai dépassé les bornes”, a-t-elle expliqué sur Reddit.

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La jeune femme a attendu un mois avant d’annoncer la naissance de l’enfant à son père. Elle a également demandé le divorce et lui a indiqué qu’il devrait demander un droit de visite s’il voulait voir son fils.

Les internautes réagissent

Cette histoire a beaucoup fait réagir les internautes sur Reddit qui sont nombreux à avoir apporté leur soutien à la jeune maman.

“Il t’a trompée et t’a laissée seule pendant ta grossesse. Bien sûr que c’est toujours son fils, mais donner à ton bébé le prénom de l’homme qui t’a trompée pendant que tu portais son enfant, c’est beaucoup demander”, “Daniel est un très joli prénom et je suis désolé pour ta perte”, “S'il voulait avoir son mot à dire sur le prénom, il n’aurait pas dû te tromper pendant que tu étais enceinte”, ont commenté les internautes.

Des mots réconfortants qui ont rassuré la jeune femme, désormais convaincue d’avoir fait le bon choix.