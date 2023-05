Hommage : Tina Turner est décédée à l'âge de 83 ans

Ce mercredi 24 mai 2023 la chanteuse internationale Tina Turner est décédée. Hommage.

Carnet noir. Celle qui a vendu près de 200 millions de disques dans le monde, la célèbre Tina Turner, nous a quittés ce 24 mai 2023, à l’âge de 83 ans.

Une icône

C’est dans un communiqué partagé par son porte-parole que la nouvelle a été annoncée. Ainsi, on pouvait lire : "Tina Turner est morte paisiblement chez elle à Küsnacht en Suisse des suites d'une longue maladie. C'est avec une grande tristesse que nous annonçons la mort de Tina Turner. Elle laisse derrière elle sa plus grande œuvre : sa musique. Avec sa musique et sa passion sans limites pour la vie, elle a enchanté des millions de fans à travers le monde et a inspiré les stars de demain.”

De lourds problèmes de santé

Depuis plusieurs années, Tina Turner souffrait de nombreux problèmes de santé. En 2013, à la suite d’un AVC, sa santé s’était déjà dégradée. En 2016, on lui diagnostique un cancer de l'intestin. Quelque temps plus tard, on lui détecte une insuffisance rénale chronique qui lui coûte un rein. En 2017, elle subit une greffe.

Ses titres River Deep Mountain High, The Best et What's Love Got To Do With It, auront marqué des décennies. Suite à cette perte tragique, Joe Biden, le président des États-Unis, a partagé un communiqué en déplorant cette "nouvelle incroyablement triste" : "En plus d'être un talent unique dans une génération qui a changé à jamais la musique américaine, la force personnelle de Tina était remarquable", a-t-il déclaré.