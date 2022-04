Météo France : la nuit de dimanche à lundi a été la plus froide pour un mois d'avril depuis 1947

Alors que nous pensions que le printemps était enfin arrivé, la météo a balayé à coups de flocons de neige et de gel tous les espoirs. L’Hexagone a d’ailleurs connu sa nuit la plus froide depuis 1947 pour un mois d’avril.

La nuit de dimanche à lundi a été marquée par des températures extrêmement basses dans la plupart des régions de l’Hexagone. Résultat : la France a connu sa nuit la plus froide depuis 1947 pour un mois d’avril. C’est en tout cas ce qu’affirme Météo France.

Les zones agricoles fortement impactées

Les températures les plus glaciales ont été enregistrées en Champagne, où elles sont descendues jusque -9 degrés Celsius, précise l’organisme de prévisions météorologiques. Le gel a frappé de plein fouet une grande partie du pays, à l’exception de Paris intra-muros et des littoraux méditerranéens et de la Manche.

? Il n'avait jamais fait aussi froid, une nuit d'avril, à l'échelle , depuis 1947 (création indicateur thermique national).



Avec un indicateur thermique national de T°C MINI de -1.5 °C, cette nuit est la + froide.

12 avril 1986 (-1.4 °C).



Birkenwald (67), @SabineL67 pic.twitter.com/0vN72hMLkf — Météo-France (@meteofrance) April 4, 2022

Les zones concernées - Dordogne, Bourgogne, Alsace - ont été touchées par des températures descendant sous les -5 degrés, provoquant au passage des dégâts considérables sur les cultures : « C’est très grave, ça a tapé fort cette nuit (…) La température est descendue jusqu’à moins 5, beaucoup d’arboriculteurs sont touchés (…) », a indiqué lundi matin la présidente du premier syndicat agricole français à l’AFP.

De son côté,le secrétaire général de la FNSA, Jérôme Despey, affirme que les vergers vont être très fortement impactés : « Je pense à la prune, je pense à la mirabelle, je pense à tous les fruits à noyaux et à la pomme dans ces secteurs-là» .

Jean Castex affiche son soutien aux agriculteurs

Dimanche 3 avril, le Premier ministre Jean Castex a affiché son soutien aux agriculteurs en évoquant l’ouverture d’un « fonds d’urgence » pour les départements les plus concernés :

« L’État sera aux côtés des agriculteurs touchés, comme il l'avait été tout particulièrement lors de l'épisode de gel d'avril 2021, avec la mise en place d'un plan d'ampleur », a-t-il indiqué dans un communiqué.