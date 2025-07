La mannequin Onlyfans, retrouvée la colonne brisée à Dubaï, a enfin raconté son calvaire et révélé le nom de ses agresseurs

En mars dernier, Maria Kovalchuk, une jeune influenceuse, a été retrouvée couverte de sang et la colonne vertébrale brisée à Dubaï. Quatre mois après sa violente agression, elle sort du silence.

Souvenez-vous : en mars dernier, une influenceuse âgée de 20 ans a été retrouvée au bord d’une route à Dubaï. Il s’agissait de Maria Kovalchuk, une modèle OnlyFans originaire d’Ukraine. La jeune femme a été retrouvée entre la vie et la mort, la colonne vertébrale brisée et couverte de sang.

Pendant longtemps, la version officielle de ce drame était que Maria se serait blessée en tombant accidentellement d’un chantier de construction, située à une hauteur importante.

Crédit photo : @marielouna__ / Instagram

Cependant, la réalité serait tout autre.

Selon les premières hypothèses, Maria aurait participé à une "porta potty", une fête clandestine pendant laquelle des millionnaires assouvissent des fantasmes sordides sur de jeunes femmes, généralement influenceuses ou mannequins. Malheureusement, ces fêtes ne seraient pas rares à Dubaï. Suite à cette violence agression, Maria a subi quatre opérations et est restée sans parler pendant des mois, souffrant de graves problèmes de mémoire. Aujourd’hui, elle se déplace en fauteuil roulant.

Crédit photo : @nexta_tv / X

La victime sort du silence

Quatre mois plus tard, la jeune femme est finalement sortie du silence et a révélé ce qu’il s’était passé. Elle accuse deux jeunes millionnaires russes, fils d’hommes d’affaires, de l’avoir "massacrée".

Le 11 mars, Maria devait prendre l’avion pour rejoindre la Thaïlande, mais elle ne s’est pas réveillée. Dans le hall de son hôtel, elle a rencontré un jeune homme nommé Artem Papazov, âgé de 19 ans. Celui-ci lui a proposé de venir dans sa chambre, lui promettant que son père la conduirait en Thaïlande à bord de son jet privé. Maria a ensuite été conviée à une soirée organisée par des jeunes millionnaires russes et ukrainiens. Artem était présent ainsi que Maxim Krasheninnikov, 21 ans, et Alexander Lapitsky, 28 ans. Deux autres jeunes femmes étaient conviées : Alexandra Mertsalova, 19 ans, et Milena D., 16 ans.

Crédit photo: @marielouna__ / Instagram

Selon les dires de Maria, pendant la soirée, les jeunes ont bu du whisky et "sniffé de la poudre blanche". Mais au bout d’un moment, "les mecs ont perdu la tête". Artem et Alexander ont commencé à humilier, insulter et menacer Maria, lui affirmant qu’elle "leur appartenait". Ils ont ensuite insisté pour avoir des relations sexuelles avec elle et sont devenus agressifs quand elle a refusé.

Maria a tenté de s’enfuir une première fois, mais les deux hommes l’ont ramenée dans la chambre. Elle s’est enfuie une deuxième fois et s’est cachée dans un chantier. Milena, la jeune fille présente à la fête, a remarqué son absence puis a averti Artem et Alexander, qui seraient alors "devenus fous". Ils ont retrouvé Maria et l’ont frappée violemment à de nombreuses reprises, avant de l’abandonner sur la route. Malheureusement, les images des caméras de surveillance présentes sur le chantier ont été effacées.

“Trois mois se sont écoulés et les images des caméras sont effacées. Il n’y a plus de preuves”, regrette Maria, selon des propos rapportés par Midi Libre.

Crédit photo : @marielouna__ / Instagram

Les suspects, Artem et Alexander, ont été libérés après une journée de détention. Selon Paris Match, ils affirment que c’est Maria qui aurait insisté pour venir à la fête. Ils prétendent également avoir essayé de retrouver Maria après sa fuite pour l’aider et ont expliqué ses blessures par une simple chute. Les filles présentes à la fête n’ont pas été interrogées par la police.

L’enquête est toujours en cours afin de comprendre ce qu’il s’est réellement passé ce soir-là.