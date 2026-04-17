«Es-tu un kidnappeur» : le jury éclate en sanglots en découvrant les derniers instants d'Athena Strand, 7 ans, enlevée et tuée par un livreur FedEx

Le procès du meurtrier de Athena Strand, âgée de sept ans, se poursuit au Texas. Une affaire qui ébranle les jurés et la famille de la fillette.

Depuis quelques jours, le procès de Tanner Horner s’est ouvert au Texas.

Ce chauffeur-livreur de l’entreprise FedEx est accusé d’avoir enlevé et étranglé à mains nues Athena Strand, une petite fille de sept ans.

Ce crime sordide s’est déroulé en novembre 2022, dans le ville de Paradise, près de Fort Worth. La fillette a été capturée par cet homme venu livrer un colis à son domicile le jour de son enlèvement.

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À la barre, le suspect a plaidé coupable et admis avoir enlevé Athena Strand et l’avoir tuée. Selon sa version, il s’agirait d’un accident.

Il affirme avoir accidentellement percuté Athena avec son camion lors de la livraison. Par peur des conséquences, il l’aurait ensuite enlevée avant de l’assassiner. Une version fermement contestée par les procureurs.

Les derniers instants de la fillette glacent l’audience

Lors du procès, un enregistrement a été dévoilé, montrant les derniers instants de la victime, rapporte le New York Post. Face à l’horreur des images, des jurés ont éclaté en sanglots et des membres de la famille ont quitté la salle d’audience.

Sur la vidéo issue de la caméra embarquée du camion de Tanner Horner, on entend Athena lui demander à plusieurs reprises s’il est un kidnappeur. Le conducteur lui ordonne alors de s’asseoir et de se taire, la menaçant de lui faire du mal si elle n’obéit pas.

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Quelques minutes plus tôt, on le voit s’arrêter devant le domicile de fillette et l’enlever dans l’allée. La séquence le montre revenir vers le véhicule avec Athena, avant de la faire monter à bord. Il prend le volant et s’éloigne, tandis que la victime ne cesse de lui demander s’il est un kidnappeur.

Au lieu de répondre, l’homme engage une conversation avec elle au sujet de l’école et de ses professeurs. Il finit par couvrir la caméra du camion, ne laissant que l’audio des événements qui ont suivi.

« Tu es vraiment jolie. Tu sais ça ? », aurait-il dit, avant que le camion ne semble s’arrêter. « Est-ce que c’est chez toi ? » demande alors Athena. « Non. Je n’habite pas dans le coin », répond-il. Lorsqu’elle lui demande où il habite, Tanner Horner répond « loin ».

Des preuves accablantes

Quelques instants plus tard, le chauffeur a été entendu en train d’ordonner à Athena d’enlever son t-shirt, la petite fille répondant « non » et appelant sa mère. Elle a ensuite commencé à pleurer et à crier, tandis que des bruits de coups et de lutte remplissaient le camion.

Le juge George Gallagher avait averti la salle, avant la diffusion de la vidéo, qu’elle serait extrêmement choquante.

« Si vous pensez ne pas pouvoir regarder ou écouter, sortez maintenant. C’est le moment de partir », avait-il déclaré.

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À noter que l’ADN de Tanner Horner a été retrouvé sous les ongles de l'enfant. Des traces ont également été relevées « à des endroits où l’on ne devrait pas en trouver sur une fillette de 7 ans ».

Les procureurs ont qualifié les affirmations selon lesquelles il aurait percuté la petite fille par accident de mensonges éhontés. Selon eux, ces éléments constituent la preuve qu’il s’agit d’un enlèvement.

Du côté de la défense, les avocats du mis en cause expliquent qu’il a souffert de « diverses maladies mentales tout au long de sa vie », ainsi que d’une exposition important au plomb.

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Ils ont néanmoins admis que les preuves contre leur client étaient « accablantes » et « terribles », et qu’il avait choisi de plaider coupable.

Aujourd’hui, Tanner Horner risque la prison à vie ou la peine de peine de mort.

Le père de la victime implore le jury de prendre la bonne décision

De son côté, Jacob Strand, père d’Athena Strand, a livré un témoignage bouleversant jeudi à la barre des témoins.

En larmes, il a affirmé que sa vie avait été brisée par un sentiment de culpabilité écrasant après l’enlèvement et l’étranglement de sa fille.

« Ça m’a fait me sentir horrible. Vous savez comme si j’aurais dû faire quelque chose ou être là. Je n’étais pas là pour la protéger comme j’aurais dû le faire », a-t-il déclaré, cité par la chaîne locale NBCDFW.

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Il a ajouté qu’il pensait que son enfant était en train de jouer à cache-cache lorsqu’elle a disparu, avant d’être anéanti en apprenant qu’elle avait été retrouvée morte.

Rongé par le chagrin et la culpabilité, le père de famille s’est tourné vers l’alcool et a perdu plus de vingt kilos. Il espère désormais que justice sera rendue et appelle le jury à faire le nécessaire.

« J’espère simplement que le jury et le système judiciaire prendront la bonne décision », a-t-il indiqué à la fin de sa prise de parole.

Selon le New York Post, la défense de Tanner Horner compte invoquer ses problèmes de santé mentale et son enfance difficile pour tenter d’écarter la peine capitale.