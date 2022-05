Dans ce pays, un instrument de musique va être offert à tous les enfants âgés de 3 à 16 ans

Au Pays de Galles, tous les enfants âgés entre 3 et 16 ans recevront gratuitement un instrument de musique et pourront suivre des cours spécialisés dès la rentrée prochaine.

Au Pays de Galles, la musique est sacrée. Le chant est une partie importante de l’identité du pays, qui est principalement associé à la musique folklorique. Pour conserver ces valeurs musicales, le gouvernement a lancé un plan national d’éducation musicale, appelé National Music Service, et a débloqué un budget de 4,5 millions de livres (soit 5,3 millions d’euros) pour faire découvrir l’éducation musicale aux enfants.

Crédit photo : iStock

« Que nous soyons nés ici ou que nous vivions au Pays de Galles, la musique a eu une forte influence sur toutes nos vies. La musique a été et continue d’être l’un des moyens les plus inclusifs de communiquer et de célébrer notre culture et notre langue », a déclaré Jérémy Miles, ministre gallois de l’éducation.

Les enfants recevront un instrument de musique

Ainsi, tous les enfants du Pays de Galles âgés de 3 à 16 ans vont recevoir un instrument de musique offert par le gouvernement. Le but est que chaque enfant du pays puisse avoir accès à la musique, peu importe ses origines ou les moyens financiers de sa famille.

« Investir dans l’achat d’instruments permettra qu’aucun jeune au Pays de Galles ne s’en passe, alors qu’il n’a peut-être pas les moyens d’en acheter un », a affirmé Mark Drakeford, premier ministre gallois.

Crédit photo : iStock

Grâce à cet instrument, les enfants pourront s’entraîner depuis chez eux. Ils suivront également des cours de musique spécifiques qui seront délivrés à partir du mois de septembre. À la rentrée prochaine, les enfants de l’école primaire recevront une demi session de cours d’initiation à leur instrument. Les enfants du secondaire pourront quant à eux étudier la musique aux côtés de musiciens confirmés.

Le gouvernement gallois a également créé une bibliothèque qui regroupe tous les instruments de musique, ainsi que des enregistrements numériques. Le tout est accessible gratuitement.