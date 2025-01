Gratuite et sans pub, cette application de musique pourrait détrôner Spotify et Deezer

Fini de payer tous les mois pour écouter de la musique ! Une nouvelle application, gratuite et sans publicité, vient de sortir et elle pourrait rivaliser avec Deezer et Spotify.

Pour écouter de la musique sur notre téléphone, plusieurs options s'offrent à nous. Nous pouvons utiliser des sites pour télécharger de la musique gratuitement ou passer par des applications comme Deezer et Spotify. Ces plateformes sont devenus indispensables pour écouter nos morceaux préférés, mais il y a un hic : elles sont payantes. Les abonnements, proposés aux alentours de 10 euros par mois, comprennent le téléchargement hors ligne et l’absence de publicité.

Crédit photo : iStock

Cependant, Deezer et Spotify pourraient bientôt être détronés par une nouvelle application gratuite et sans aucune publicité. Il s’agit de RiMusic, une plateforme qui compile 100 millions de titres, albums et playlists qui s’appuient sur le catalogue de YouTube Music.

Une application innovante

Avec son interface facile à utiliser, l’application permet de rechercher des artistes et des morceaux et de créer sa propre playlist. Il est également possible de télécharger des playlists déjà existantes et de réorganiser facilement les morceaux. En plus de cela, RiMusic possède de nombreuses fonctionnalités. Comme l’explique Biba Magazine, il est possible d’ajuster la vitesse de la lecture et la hauteur du son directement sur l’application et d’activer la normalisation audio, ce qui permet de garder un volume constant entre chaque morceau. Les silences entre les chansons peuvent être supprimés et les paroles synchronisées peuvent s’afficher sur votre écran si vous le souhaitez.

Crédit photo : iStock

En plus de cela, vous n’aurez pas besoin de connexion internet pour télécharger et écouter vos morceaux favoris. L’application possède également un minuteur de sommeil qui permet d’arrêter automatiquement la musique après une durée définie. L’idéal pour s’endormir en douceur.

Si RiMusic n’est pas disponible sur Google Play Store, il est possible de la télécharger depuis F-Droid ou de récupérer le fichier APK sur la plateforme GitHub. L’application est pour le moment disponible uniquement sur Android et est compatible avec Android Auto et Android TV, ce qui vous permet de l’utiliser dans votre voiture ou sur l’écran de votre télévision, en plus du smartphone et de la tablette. Pour le moment, l'application ne peut pas être téléchargée sur iPhone mais si elle gagne en notoriété, elle pourrait peut-être intégrer le système d'Apple. Grâce à ses nombreux paramètres, sa gratuité et l’absence de publicité, cette application pourrait devenir le nouveau leader dans le monde de la musique.