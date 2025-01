Cet accessoire vintage se redonne une nouvelle jeunesse à petit prix

Si vous êtes un nostalgique amoureux de la musique et qu’il vous reste des cassettes audio sous le coude, vous serez certainement intéressés par l’arrivée sur le marché d’un nouveau walkman, à un prix fort sympathique.

Inventé il y a 46 ans par Sony, le walkman a rapidement disparu à l’ère numérique, lors de laquelle la musique est surtout consommée sur les smartphones. Avant même l’arrivée du numérique, les baladeurs CD avaient pris le pas sur les cassettes audio, qui s'écoutaient grâce à ces fameux walkmans.

De nos jours, seuls les plus puristes les plus affirmés prennent du plaisir à écouter de la musique sur un walkman. Mais les accessoires de ce type restent une denrée rare. En 2022, deux jeunes Français avaient lancé We Are Rewind, un baladeur à cassette également Bluetooth, toujours disponible à la vente au prix de 149 euros.

Aujourd’hui, c’est la firme Muse qui lance son nouveau lecteur de cassettes analogiques portable M-132 WM. Avec son apparence, il rappelle étrangement le fameux walkman lancé par Sony en 1979. Si elle n’a pas la prétention de venir concurrencer les baladeurs numériques, que Sony vend toujours au prix de 99 euros, elle compte bien surfer sur la vague de la nostalgie.

Crédit photo : Muse

Un accessoire vintage à prix correct

Les plus jeunes ont notamment pu découvrir ce célèbre walkman grâce à la série Stranger Things sur Netflix, avec le personnage de Max qui le porte comme un accessoire primordial de son lifestyle.

Crédit photo : Netflix

Le walkman de la firme Muse est plutôt basique et peut lire toutes les cassettes audios. Il est doté d’une prise mini-jack 3,5 mm, d’un port USC-C pour charger le lecteur, dont l’autonmie est estimée à 5h, et d’un bouton Bluetooth. Il est donc possible de le connecter à des écouteurs ou à une enceinte sans fil.

Enfin, l’appareil a l’avantage de ne pas être très cher puisqu’il est venu au prix de 50 euros. S’il est fourni avec un câble de recharge, il est cependant dépourvu d’une paire d’écouteurs filaires.