Un détenu affirme avoir rendu un service au monde en battant à mort deux violeurs d'enfant en prison

Un détenu partageait un espace avec deux agresseurs d’enfants dans la prison. Il raconte pourquoi et comment il a agi.

L’affaire a fait la une des médias américains début 2020. Jonathan Watson, un meurtrier condamné à vie en 2009, a écrit une lettre de confession qu’il a envoyée au média Bay Area News Group. Cependant, la confession du détenu ne portait pas sur le meurtre dont il a été déclaré coupable.

Comme le raconte CBS News il y a cinq ans, Jonathan Watson a été transféré dans la prison d'État de Corcoran, en Californie, avec un niveau de sécurité réduit. De ce fait, le détenu a été transféré d’une cellule individuelle à un dortoir, précise-t-il dans sa lettre.

Selon le principal intéressé, il s’agissait d’une erreur « imprudente » de la part de l'établissement. Il raconte ainsi qu’un pédophile venait de s’installer non loin de sa couchette.

« J'allais rendre service à tout le monde. »

Crédit photo : txking/ iStock

Jonathan Watson explique dans sa lettre que celui qu’il surnomme « agresseur n° 1 » regardait des émissions pour enfants devant tout le monde. Pour lui, il s’agissait d’une provocation.

« Je n'arrivais pas à dormir, n'ayant pas fait ce que mon instinct me dictait de faire sur-le-champ. J'ai donc fait mes valises, car je savais que d'une manière ou d'une autre, la situation se réglerait le lendemain », écrit-il.

C’est au moment où un co-détenu a fait la remarque sur le programme que Jonathan Watson a répondu : « Je m'en occupe. » Il poursuit : « alors j'ai pris ma canne et je l'ai corrigé. » Mais ce n’est pas tout. Tandis qu’il recherchait un garde pour se confesser, le détenu a été stoppé dans son élan :

« Arrivé au niveau inférieur, j'ai aperçu un trafiquant d'enfants notoire et je me suis dit que j'allais rendre service à tout le monde. »

Le détenu ne regrette rien

Crédit photo : gorodenkoff/ iStock

Peu de temps après ces assassinats, les autorités californiennes ont indiqué qu'elles enquêtaient sur la mort de deux individus suite à des blessures à la tête. Les deux victimes purgeaient des peines de prison avec possibilité de libération conditionnelle malgré des agressions sur des enfants de moins de 14 ans, a indiqué le département californien des services correctionnels et de réadaptation.

Depuis placé à l’isolement, Jonathan Watson a écrit : « Étant condamné à perpétuité, je me trouve dans une position unique où j'ai parfois accès à ces personnes et où j'ai si peu à perdre. » Le détenu ne semble pas regretter son choix car d’après lui, les agresseurs sexuels sont « le pire cauchemar de tous les parents. »