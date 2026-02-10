Un détenu affirme avoir rendu un service au monde en battant à mort deux violeurs d'enfant en prison

Par |

Jonathan Watson

Un détenu partageait un espace avec deux agresseurs d’enfants dans la prison. Il raconte pourquoi et comment il a agi.

L’affaire a fait la une des médias américains début 2020. Jonathan Watson, un meurtrier condamné à vie en 2009, a écrit une lettre de confession qu’il a envoyée au média Bay Area News Group. Cependant, la confession du détenu ne portait pas sur le meurtre dont il a été déclaré coupable.

Comme le raconte CBS News il y a cinq ans, Jonathan Watson a été transféré dans la prison d'État de Corcoran, en Californie, avec un niveau de sécurité réduit. De ce fait, le détenu a été transféré d’une cellule individuelle à un dortoir, précise-t-il dans sa lettre.

Selon le principal intéressé, il s’agissait d’une erreur « imprudente » de la part de l'établissement. Il raconte ainsi qu’un pédophile venait de s’installer non loin de sa couchette.

« J'allais rendre service à tout le monde. »

La suite après cette vidéo

Prison américaineCrédit photo : txking/ iStock

Jonathan Watson explique dans sa lettre que celui qu’il surnomme « agresseur n° 1 » regardait des émissions pour enfants devant tout le monde. Pour lui, il s’agissait d’une provocation.

« Je n'arrivais pas à dormir, n'ayant pas fait ce que mon instinct me dictait de faire sur-le-champ. J'ai donc fait mes valises, car je savais que d'une manière ou d'une autre, la situation se réglerait le lendemain », écrit-il.

C’est au moment où un co-détenu a fait la remarque sur le programme que Jonathan Watson a répondu : « Je m'en occupe. » Il poursuit : « alors j'ai pris ma canne et je l'ai corrigé. » Mais ce n’est pas tout. Tandis qu’il recherchait un garde pour se confesser, le détenu a été stoppé dans son élan :

« Arrivé au niveau inférieur, j'ai aperçu un trafiquant d'enfants notoire et je me suis dit que j'allais rendre service à tout le monde. »

Le détenu ne regrette rien

Détenu avec les mains menottées dans le dos Crédit photo :  gorodenkoff/ iStock 

Peu de temps après ces assassinats, les autorités californiennes ont indiqué qu'elles enquêtaient sur la mort de deux individus suite à des blessures à la tête. Les deux victimes purgeaient des peines de prison avec possibilité de libération conditionnelle malgré des agressions sur des enfants de moins de 14 ans, a indiqué le département californien des services correctionnels et de réadaptation.

Depuis placé à l’isolement, Jonathan Watson a écrit : « Étant condamné à perpétuité, je me trouve dans une position unique où j'ai parfois accès à ces personnes et où j'ai si peu à perdre. » Le détenu ne semble pas regretter son choix car d’après lui, les agresseurs sexuels sont « le pire cauchemar de tous les parents. »

Suivez nous sur Google News
Prison Californie

author-avatar

Au sujet de l'auteur :

Pour Demotivateur, Camille met à profit ses compétences dans la rédaction web pour parler de sujets qui lui tiennent à cœur comme la cause animale, l’écologie ou encore l’art. Mais c’est surtout le divertissement et notamment le cinéma et les séries télé qui l’attirent. Chaque jour, Camille espère faire partager sa passion au plus grand nombre avec des articles riches et variés qui pourront plaire au lecteur.

À lire aussi
Martha McKay
Elle pardonne au meurtrier de sa mère et lui donne un emploi, l'homme la tue
Une élève en train de faire un examen
Meilleure élève de son lycée pendant trois ans, sa mère volait les sujets d’examen
Capture d'écran montrant l'ours noir
« C’est un cauchemar » : il découvre... un ours de 230 kg chez lui et ne parvient pas à s'en débarrasser
Membre du gang MS-13
Un membre du gang ultra violent MS-13 a été condamné à... 1 335 ans de prison au Salvador
Nicolas Sarkozy
Sous contrôle judiciaire, Nicolas Sarkozy s'offre des vacances en Guadeloupe un mois après sa sortie de prison