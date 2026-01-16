Meilleure élève de son lycée depuis 3 ans, elle trichait grâce à sa mère qui... volait les sujets d'examen

En Corée du Sud, une mère de famille avait élaboré un stratagème pour permettre à sa fille d’obtenir les meilleures notes du lycée. Le duo a été condamné à de la prison.

Réussir à tout prix ! En Corée du Sud, la réussite scolaire est une obsession dans les familles tandis que la compétition entre élèves est une réalité oppressante. Dans ce contexte, certains sont prêts à tout, quitte à enfreindre la loi.

Ce mercredi 14 janvier, le Korea Times relate une histoire plutôt insolite qui a été prise très au sérieux par les autorités. Une mère de famille, âgée de 48 ans, a été condamnée à quatre ans et demi de prison pour avoir volé des sujets d’examens afin que sa fille, lycéenne, puisse obtenir les meilleures notes possibles.

Crédit photo : iStock

Les faits se sont produits dans un lycée d’Andong, à 270 km au sud-est de la capitale Séoul. La quadragénaire s’est fait prendre sur le fait le 4 juillet 2025, vers 1 heure du matin, lorsque l’alarme de l’établissement s’est déclenchée. Ce qui a conduit à l’arrestation de cette dernière, mais aussi de sa complice : une enseignante contractuelle de 32 ans qui avait été par le passé la tutrice de l’élève.

Un stratagème bien ficelé et coûteux

L’enquête a révélé que la mère de famille s’est introduite illégalement dans le lycée à 11 reprises depuis 2023, notamment grâce à l’aide de la professeure qui, bien que ne travaillant plus dans l’établissement, avait conservé ses accès pour pénétrer dans le bureau du corps enseignant. Grâce à ce laissez-passer, les sujets d’examens ont pu être soit dérobés, soit photographiés.

Crédit photo : iStock

En échange de ces services rendus, la mère de famille a versé près de 31,5 millions de wons (environ 18 500 euros) à l’enseignante qui, elle, a écopé d’une peine de prison de cinq ans et devra rembourser la somme illégalement perçue.

Un employé du lycée a, lui, été condamné à un an et demi d’enfermement pour avoir aidé le duo à s’introduire dans le bâtiment et effacé des images de vidéosurveillance.

De son côté, la lycéenne, qui a durant trois ans gardé la première place du classement des élèves, a vu ses notes annulées par l’établissement et a été exclue. La jeune fille, qui a pu mémoriser toutes les questions et les réponses à l’avance à chaque examen, a été condamnée à une peine de prison avec sursis.