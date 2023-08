Pourquoi 1 Français sur 2 regrette d'avoir acheté une voiture électrique

Depuis 2015, les ventes de voitures électriques n’ont pas cessé d’augmenter. Mais en parallèle, les prix de l’électricité ont subi plusieurs hausses. C’est pourquoi aujourd’hui, on peut se demander si les Français qui ont fait ce choix ne le regrettent pas.

Des regrets qui font suite à la hausse des prix de l’électricité

Les Français regrettent-ils d’avoir acheté une voiture électrique ? C’est la question que se pose le site web "Les Numériques" en ce début du mois d’août. Mais avant de demander leur avis à ses lecteurs, ce magazine a repris les chiffres d’une enquête réalisée par la société internationale de sondages YouGov. Et la réponse à cette épineuse question est oui : à 54 % !

Ainsi, plus d’un propriétaire de véhicule électrique ou hybride sur deux regrette cet achat. Et ce revirement fait suite à l’augmentation des prix de l’électricité. En effet, le prix élevé des carburants fait partie des raisons pour lesquelles les Français se sont tournés vers l’électrique. Malheureusement, cette énergie semble moins avantageuse à présent.

La voiture électrique est-elle toujours rentable en 2023 ?

À en croire les résultats de ce sondage, on peut penser qu’aujourd’hui, la voiture électrique n’est plus rentable. Mais cela n’est pas aussi simple car le prix de l’électricité ne suffit pas à évaluer ce fameux critère de rentabilité.

Il faut également considérer le prix d’achat du véhicule, le coût de l’assurance, l’entretien ou encore le prix de revente.

Tous ces éléments, le magazine "UFC-Que choisir" les a étudiés dans le cadre d’une enquête visant à répondre à la question suivante : la voiture électrique est-elle toujours rentable comparée aux modèles thermiques et hybrides ?

Et selon cette enquête, la réponse est oui, et ce, depuis 2020.

Un trajet de 100 km coûte moins cher avec un véhicule électrique

En termes d’entretien, l’"UFC-Que choisir" a constaté que les voitures électriques de gabarit moyen représentent un coût inférieur de près de 2 000 euros comparé à celui d’un véhicule thermique. Cette tendance est valable pour les voitures neuves et d’occasion.

Autre constat intéressant, la voiture électrique semble offrir la technologie la plus rentable à la fois pour les petits et les gros rouleurs. Car même si les prix de l’électricité ont beaucoup augmenté, les derniers chiffres prouvent qu’un trajet à l’électrique coûte moins cher.

En considérant les prix actuels de l’électricité et des carburants, les journalistes du "Parisien" ont établi une comparaison sur 100 km. Pour calculer les coûts de revient de ce trajet, ils se sont appuyés sur la consommation moyenne des voitures thermiques et électriques.

Ils ont obtenu des résultats très clairs puisque ce trajet coûte 12.92 euros avec une voiture essence, 9.05 euros avec un diesel et seulement 3.64 euros avec un véhicule électrique.

Outre le fait que les carburants coûtent toujours plus chers que l’électricité, on peut considérer les subventions offertes par l’État. En effet, la prime à la conversion et le bonus écologique pèsent également dans la balance. Car ces dispositifs font considérablement baisser les prix d’achat des véhicules électriques et impactent donc sur leur rentabilité.