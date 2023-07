Cette loterie met en jeu la somme gargantuesque de plus de 800 000 millions d'euros

Ce lundi 17 juillet, un joueur chanceux va peut-être décrocher le pactole de 900 000 millions de dollars au Powerball, une loterie organisée par la Multi-State Lottery Association.

Le Powerball, une loterie américaine, met en jeu ce lundi 17 juillet la somme gargantuesque de 900 000 millions de dollars (environ 802 821 millions d’euros). Il s’agit de l’un des plus gros gains de l’histoire du jeu.

Crédit Photo : Ayfun Coskun / Agence Anadolu Via Getty Images

Comme le précise The New York Times, la cagnotte a augmenté car aucun joueur n’a remporté le jackpot de 875 millions de dollars lors du tirage du samedi 15 juillet. Les numéros gagnants étaient les suivants : 2, 9, 43, 55, 57 et 18.

À noter que trois joueurs ayant acheté un billet ont toutefois remporté un million de dollars chacun, soit 891 490 millions d’euros.

Crédit Photo : iStock

Une chance sur 292 201 338 millions de remporter le jackpot

La loterie américaine, organisée par la Multi-State Lottery Association, a indiqué que la probabilité de gagner le gros lot s’élève à une chance sur 292 201 338 millions.

Selon le quotidien new-yorkais, les gros jackpots sont devenus devenus de plus en plus courants dans les tirages de loterie multi-états Mega Millions et Powerball, en raison des changements apportés aux jeux au fil des ans et de la hausse des prix des billets. Le futur millionnaire aura le choix entre un versement forfaitaire et une rente.

Crédit Photo : iStock

Vous l’ignorez peut-être, mais le plus grand gagnant du Powerball de tous les temps a remporté, en novembre dernier, la somme de 2,04 milliards de dollars (1,90 milliard d’euros). Il a fait don d’une partie de son gain au système scolaire public de Californie.