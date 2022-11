McDonald's : découvrez les cartes McGold, qui permettent de manger des repas gratuits à vie

À l’occasion des fêtes de fin d’année, McDonald’s va faire gagner des cartes McGold. Leurs heureux détenteurs, qui seront tirés au sort, bénéficieront de repas gratuits à vie.

En ce moment, McDonald’s propose des chaussettes de Noël en plus de ses repas pour célébrer l’arrivée des vacances d’hiver. Mais ce n’est pas tout, car une grande nouveauté vient d’être annoncée.

Crédit photo : iStock

À l’occasion des fêtes de fin d’année, l’enseigne va faire gagner des cartes McGold, qui offriront un avantage qui va en faire rêver plus d’un.

Manger McDonald’s gratuitement à vie

Les personnes qui trouveront ces cartes McGold pourront manger McDonald’s gratuitement… et à vie ! À partir du 5 décembre, toutes les personnes qui feront une commande sur l’application de McDonald’s pour au moins 1 dollar seront inscrites automatiquement au concours. Un tirage au sort déterminera les heureux gagnants.

Seulement quelques chanceux auront droit à ces repas gratuits puisque quatre cartes McGold seront offertes à trois personnes (dont 12 au total). Ces dernières pourront donner leurs cartes à leurs proches avec qui elles voudront partager un Big Mac ou des nuggets gratuitement toute leur vie.

« Nos fans ont été fascinés par cette carte McGold et le mystère qui l’entoure. Et maintenant, nous allons faire de cette légende une réalité en leur offrant le cadeau des fêtes ultime : une chance de gagner une carte et d’en partager ensuite l’accès avec trois membres de leur famille ou amis », a déclaré Tariq Hassan, directeur du marketing de McDonald’s USA.

Crédit photo : iStock

Ce n’est pas la première fois que McDonald’s met en place de genre de cadeau. En effet, il existe déjà quelques cartes McGold qui appartiennent à Warren Buffet ou encore Bill Gates. En 2018, McDonald’s a également lancé un concours similaire en faisant gagner des cartes qui offraient deux repas gratuits par semaine pendant 50 ans.

Pour le moment, ces cartes sont disponibles uniquement en Amérique, mais elles pourraient peut-être arriver en France, qui sait ?