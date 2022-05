Il établit un record du monde après avoir mangé 32 340 Big Mac en 50 ans

Un Américain vient de célébrer le 50e anniversaire de sa consommation quotidienne de Big Mac. Oui, oui, vous avez bien lu.

Crédit : Guinness World Records

En effet, à 68 ans, Donald Gorske, originaire de la ville de Fond du Lac, dans le Wisconsin, mange au moins une fois par jour un Big Mac depuis un demi-siècle. Ainsi, il fait son entrée aux prestigieux Guinness World Records. Pour cette occasion très particulière, ce passionné de burger et de la chaîne de McDonald’s a fait les choses en grand puisqu’il est retourné dans le même restaurant où il avait mangé son premier Big Mac, c’était en 1972.

Il mange 32 340 Big Mac en 50 ans

« À ce moment-là, je me suis dit que j'allais probablement en manger pour le reste de ma vie » a-t-il déclaré aux Guinness World Records. En 1999, déjà, Donald Gorske avait battu le précédent record du plus grand nombre de Big Mac mangés dans une vie, après en avoir englouti 15 490. Avec cette 50ème année de dégustation au compteur, il peut désormais se targuer d’avoir largement dépassé la barre de 30 000. Et pour cause, à l’heure où vous lisez ces lignes, il en déjà englouti 32 340. Pour rendre ce moment aussi spécial que possible, le McDonald's local de Gorske a affiché un panneau extérieur sur lequel on pouvait lire : « Félicitations Don pour 50 ans de Macs ». Son portrait est même accroché au mur à l'intérieur du restaurant qu'il fréquente religieusement.

En 2004, Donald Gorske a été présenté dans le documentaire « Super Size Me » pour sa routine extraordinaire en matière de consommation de hamburgers. Dans ce reportage, il a fait savoir qu'il commandait toujours un Coca-Cola avec son Big Mac et qu'il touchait rarement les frites. « Je mangerai probablement des Big Macs tous les jours jusqu'à la fin de ma vie » a confié le gourmand à nos confrères britanniques de Lad Bible.

Crédit : Guinness World Records

Un fan inconditionnel de McDonald’s

Tout au long de son histoire d'amour d'un demi-siècle avec le leader mondial de la restauration rapide, Donald Gorske n'a manqué que huit jours. Pour rattraper le temps perdu, il lui arrive de manger deux de ces burgers par jour, affirmant « quand j'aime quelque chose, je m'y tiens tout le temps ». Comme preuve de son exploit inégalé et afin que son record puisse être authentifié au fur et à mesure qu’il l’améliore, il garde chacun de ses tickets de caisse. Mieux encore, le fan de burger possède une vitrine dans laquelle il expose fièrement les cartons de burgers McDonald's de plusieurs époques.

Crédit : Guinness World Records

Crédit : Guinness World Records

Crédit : Guinness World Records

Crédit : Guinness World Records

Crédit : Guinness World Records

Crédit : Guinness World Records

Crédit : Guinness World Records

Incroyable, n'est-ce pas ?