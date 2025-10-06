La console de jeux d'un détenu cassée lors d'un transfert en prison, l'état condamné à le dédommager

Par ·

Maison d'arrêt d'Alençon en France / Manette de consoles de jeu

L'État a été condamné à verser un dédommagement à un détenu pour un motif qui laisse perplexe.

C'est une décision de justice pour le moins étonnante !

Le 9 septembre dernier, le tribunal administratif d'Orléans, dans le Loiret, a condamné l'État à dédommager un détenu dont la... console de jeu a été endommagée lors d'un transfert d'une prison à une autre.

C'est en tout cas ce que rapporte la chaîne d'information Cnews.

Panneau de signalisation indiquant la proximité d'une prisonCrédit photo : iStock

Un détenu dédommagé par l'État, car sa console de jeu vidéo a été endommagée

Pour bien comprendre ce verdict, il faut remonter au 23 août dernier, lorsqu'un prisonnier de la maison d'arrêt de Châteaudun est transféré vers le centre pénitencier d'Orléans-Saran. Sur la route, qui sépare les deux établissements, les effets personnels de ce détenu, notamment sa console de jeux vidéo, subissent manifestement quelques chocs et s'en trouvent détériorés.

Comme le règlement le lui permet, cet homme, dont on ignore le motif de la condamnation, décide alors de porter réclamation auprès de l'administration pénitentiaire, engageant ainsi la responsabilité de cette dernière. Cette démarche n'ayant pu aboutir, en raison d'un refus catégorique, le détenu a finalement saisi la justice et obtenu 200 euros de dédommagement.

Porte d'entrée d'une maison d'arrêtCrédit photo : iStock

Pour rappel, les détenus en France peuvent avoir accès à plusieurs « réjouissances » et autres commodités, comme des consoles de jeu, vendues dans le cadre des « cantines » des prisons, qui sont des supermarchés internes aux maisons d'arrêt. Ces accès restent toutefois très encadrés et seuls les personnes condamnées à de longues peines peuvent en bénéficier.

D'autre part, les consoles de jeu autorisées ne possèdent pas de connexion internet et certains jeux vidéo, jugés trop violents, sont strictement interdits. Prévu pour le printemps 2026, le très attendu GTA 6, qui met en scène des criminels, fera notamment partie de ces titres prohibés.

Prison
