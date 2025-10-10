Surnommé le « criminel le plus sexy du monde », il devient mannequin grâce à sa... photo d'arrestation

Surnommé le «criminel le plus sexy du monde» en 2014, l’Américain Jeremy Meeks est aujourd’hui âgé de 41 ans. Voici à quoi il ressemble.

Souvenez-vous ! Il y a onze ans, une photo judiciaire a enflammé les réseaux sociaux. Celle-ci montrait le portrait de Jeremy Meeks.

À l’époque, cet Américain avait été arrêté à San Francisco après commis une série de vols à main armée avec trois complices.

Membre d’un gang, ce dernier avait été condamné à 27 mois d’emprisonnement. Publié sur Facebook, son mugshot (photo d’identité judiciaire, ndlr) est rapidement devenu viral.

Crédit Photo : Getty Images

La raison ? Nombreux sont les internautes qui ont souligné la beauté du détenu. Résultat : Jeremy Meeks a été surnommé «le criminel le plus sexy du monde», le propulsant ainsi en star d’Internet.

Au cours de son incarcération, le prisonnier a vu sa vie changer du jour au lendemain. Son physique décrit comme attrayant lui a permis de signer des contrats de mannequinat avec plusieurs agences de renom.

Une success-story digne d’un film

À sa sortie de prison, en 2016, l’apparence de l’Américain a continué à lui ouvrir des portes, puisque Jeremy Meeks a défilé pour des créateurs de mode, comme le styliste allemand Philipp Plein.

Ce n’est pas tout ! Le mannequin a signé des contrats de plusieurs millions de dollars et même décroché plusieurs rôles au cinéma.

Crédit Photo : Getty Images

Aujourd’hui âgé de 41 ans, l’ex-détenu poursuit sa success-story. Celui qui est suivi par 1,4 million d’abonnés sur Instagram a publié l’année dernière un livre autobiographique intitulé «Model Citizen».

Dans son ouvrage, l’auteur revient sur son enfance difficile, ainsi que sur son séjour derrière les barreaux.

Les médias décrivent son histoire comme « une version moderne du rêve américain ». Le moins que l’on puisse dire, c’est que le quadragénaire fascine toujours autant par sa beauté.

Crédit Photo : Instagram

Les internautes sont toujours sous le charme de l'ex-prisonnier

Lors d’une récente apparition publique, sa plastique a laissé bouche bée les utilisateurs.

Une personne a écrit :

« Il est toujours aussi beau ».

Crédit Photo : Getty Images

Une autre a commenté :

« Il n’a pas changé ».

Une troisième personne a indiqué :

« Je suis heureux que la vie lui réussisse ».

Côté vie privée, il est le père de Jeremy Junior, né de son union avec son ex-femme Melissa. Il a accueilli un autre garçon avec Chloe Green, héritière du groupe Topshop.