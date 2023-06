Il poste un message sur Twitter au sujet de sa mère biologique, qu'il ne connaît pas, et reçoit une réponse inattendue

Un homme, né sous X, a pu retrouver sa famille grâce à un simple message posté sur internet.

C’est le genre d’histoire que seule la magie des réseaux sociaux peut (parfois) nous réserver.

Né sous X puis adopté, un homme de 34 ans a eu l’immense bonheur de retrouver sa famille biologique, grâce à une publication internet.

Tout est parti d’un simple message posté sur Twitter le dimanche 4 juin dernier à l’occasion de la fête des mères, rapportent nos confrères d'Actu.fr

« Ce soir, je pense à mes mamans. À Leila, qui avait 19 ans en 1989, qui n’avait pas les moyens de s’occuper de moi et qui a dû accoucher seule dans le secret à Saint-Étienne, pour me confier à l’adoption ? Je ne la retrouverais certainement jamais, mais je ne peux pas lui en vouloir. Plus maintenant. Et à Irène, ma mère. Celle qui n’a pas pu avoir d’enfant et qui a fait le choix de m’offrir une vie sereine et pleine d’amour en m’adoptant », peut-on lire ainsi sur cette publication touchante d’un certain Florian, né sous X à Saint-Étienne (Loire), en avril 1989.

Ce cri du cœur est accompagné d’une photo d’un document administratif relatif à son adoption.

Le jeune homme ne le sait pas encore mais ce message, en apparence anodin, va bouleverser sa vie.

Encore sous le choc, il témoigne https://t.co/eZI6vgtmq8 — actu Saint-Étienne (@actufr_sainte) June 16, 2023

Deux heures seulement après l’avoir publié, il reçoit en effet une réponse inespérée.

« J’ai reconnu la signature de ma sœur », lui annonce alors une personne qui se présente comme étant une proche de sa mère biologique.

Florian tombe alors des nues et retrouve enfin l’espoir de pouvoir rencontrer un jour sa génitrice.

Ce coup de pouce du destin est d’autant plus incroyable que le trentenaire avait perdu toute illusion en mars 2023, lorsque le CNAOP (Conseil national d’accès aux origines personnelles) avait clôturé son dossier.

Après avoir échangé ses coordonnées avec cette personne, il prend son téléphone et appelle cette dernière. À l’autre bout du fil, non pas une mais deux femmes qui ont très bien connu sa mère biologique. Et pour cause, l’une d’elles prétend être sa sœur.

« Elles m’ont raconté toute sa vie, l’abandon, sa reconstruction, etc. C’était irréel », raconte ainsi l’intéressé à actu Saint-Étienne.

Peu à peu, le puzzle commence à se reconstituer pour Florian, qui n’a appris son adoption qu’à l’âge de 7 ans, au cours d'une enfance marquée par les insultes racistes (il était le « seul enfant à la peau mate » de son école).

Atteint de la sclérose en plaques, le jeune homme a fait de la quête de ses origines une priorité. Cet appel inattendu est donc une aubaine pour lui.

« Je n'ai pas encore pleuré. J'ai mon corps qui me fait mal. Je suis très douloureux. Je n'ai pas encore pris conscience de tout ce qui m'arrive. J'ai l'impression de vous raconter l'histoire d'un autre. Ce 4 juin sera peut-être le premier jour du reste de ma vie (…) J’en ai parlé avec ses proches, et nous pensons que de savoir que je vais bien, pourrait faire du bien à ma mère biologique », explique-t-il.

Toutefois, pas question pour lui de brûler les étapes. Il veut prendre son temps et surtout ne pas braquer sa mère biologique, aujourd’hui âgée de 53 ans.

« Je la sais fragile. Je ne veux pas la brusquer (…) Je sais qu’elle est mariée et a deux enfants (…) Elle a reconstruit une vie, sa vie, je ne la juge pas. Ses proches ne sont pas au courant. J'irai voir ceux avec qui je suis en contact. Au téléphone, il y a une connexion directe qui s'est faite et sa sœur veut m'adopter. On en plaisante beaucoup, d'autant que sa famille m'a assuré que ça fait 20 ans qu'ils me cherchaient », indique-t-il ainsi.

Et le jeune homme de conclure : « J’espère seulement que tout ce que je raconte ici servira à d’autres ».