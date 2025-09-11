«On va te crever» : Un Belge de 77 ans meurt pendant une dispute avec quatre ados qui squattaient sa piscine

Dans le Var, un homme âgé de 77 ans est décédé alors qu’il se disputait avec quatre jeunes qui squattaient sa piscine. Les adolescents ont proféré de violentes menaces et le septuagénaire a eu un malaise et est décédé.

Les relations avec le voisinage peuvent être difficiles, voire dangereuses. Début août, un homme s’est fait poignarder à mort par ses voisins après leur avoir demandé de faire moins de bruit. Un nouveau drame a eu lieu ce mercredi 3 septembre, à Cogolin, près de Saint-Tropez.

André, un homme belge âgé 77 ans, a eu une violente dispute avec quatre adolescents qui squattaient sa piscine, dans sa résidence privée. En effet, les jeunes âgés de 12 à 14 ans se sont introduits chez lui pour se rafraîchir, sans aucune autorisation.

Crédit photo : iStock

Une dispute a éclaté entre le septuagénaire et les adolescents. Aucun contact physique n'a eu lieu mais les jeunes ont proféré de violentes menaces, qui ont suffi à faire perdre connaissance au septuagénaire. Ce dernier a fait un malaise et est décédé.

“C’était trop dur pour lui”

Selon Philippe, un ami proche d’André qui était présent, ce sont les mots violents des adolescents qui ont fait perdre la vie au septuagénaire.

“André aimait les enfants, mais ce sont ces enfants qui lui ont ôté la vie. J’ai vu quatre jeunes en face de moi, en perdition, capables des choses les plus affreuses, les mots les plus durs, les comportements les plus inimaginables chez des enfants de 12 à 14 ans. C’était pas possible qu’on entende ces choses là. Ils ont dit : ‘Je vais venir violer ta femme, après je vais l’égorger. Je vais venir te crever, t’ouvrir le ventre comme un gros porc.’ André s’est comme figé, c’était trop dur pour lui d’entendre ça de la part d’enfants”, a rapporté Philippe, selon L’Indépendant.

Crédit photo : iStock

Suite à ce drame, Philippe veut que des mesures soient prises. Il ne veut pas laisser passer cet incident, à la fois pour la mémoire d’André, mais aussi pour que cela ne se reproduise plus.

“La situation doit être connue de manière à ce que les responsables, les parents, la famille, les éducateurs, les politiques, prennent conscience qu’ils ont un rôle important à jouer pour sauver ces gamins. Parce que dans deux ans, ce sera foutu. Aujourd’hui, ils tuent par les mots. Demain, ils tueront avec un couteau dans la poche. Donc agissons tous et bougeons nous pour la mémoire d’André et pour sauver ces gamins qui s’en vont directement dans des situations terribles”, a déclaré Philipppe à France Bleu.

Pour le moment, on ne sait pas si André est décédé à cause de ce qu’il a entendu ou s’il s’agit d’un simple concours de circonstances. Son corps va être autopsié afin de comprendre les causes exactes de sa mort.