Ces choses qu'on adorait étant ado, et qu'on déteste chaque jour un peu plus en vieillissant

Petit tour d’horizon de ces choses que l’on arrête de faire en prenant de l’âge.

« Je suis trop vieux pour ces c…….. » !

Vous vous souvenez très certainement de cette réplique mythique du sergent Roger Murtaugh (Danny Glover) dans la non moins célèbre saga des années 90 « L’arme fatale » avec Mel Gibson.

Au-delà de son caractère humoristique, cette phrase illustre une certaine réalité de la vie et fait écho à toutes ces choses du quotidien qu’on arrête de faire lorsque l’on prend de l’âge.

Faire du sport, débattre ou encore porter certains vêtements … plusieurs de nos habitudes disparaissent en effet avec le temps, à mesure que l’on vieillit.

Crédit photo : Istock

Ces personnes révèlent quelles sont les choses pour lesquelles elles ont passé l’âge

Dans une discussion sur Reddit, repérée en juillet par le blogueur Raven Hishak, de nombreuses personnes ont ainsi révélé quelles étaient ces choses pour lesquelles elles étaient devenues trop vieilles.

« Avec l'âge, il y a des choses auxquelles on ne veut plus être confronté (…) lorsque j'ai vu un utilisateur de Reddit (@XmasJ) posé la question suivante : "Qu'est-ce qui vous rend tout simplement trop vieux ?" j'ai voulu partager leurs réponses pour voir si vous vous y reconnaissez. Voici ce qu'ils ont à dire », peut-on lire ainsi dans l’article de ce blogueur, dont les écrits sont hébergés par le Huffington Post.

Morceaux choisis :

1 - « Se disputer avec d'autres personnes. Cela me fait penser à Keanu Reeves. Il a donné une interview sur le fait de vieillir et a dit que pour avoir la paix, il refusait de se disputer avec qui que ce soit à propos de quoi que ce soit, en illustrant son propos avec cette phrase : ‘2+2 = 5 ? D'accord. Vous avez raison. Passez une bonne journée’ » (@PatMenotaur)

2 - « Les concerts sans places attitrés. Je ne vais pas arriver des heures à l'avance pour avoir une bonne place et finalement rester coincé tout le temps sans pouvoir m'asseoir ou aller aux toilettes ». (@Hrekires)

3 - « La gueule de bois. Trois jours pour revenir à la normale, c'est beaucoup trop maintenant et puis ça n'en vaut pas la peine ». (@CaisLaochich)

4 - « J'avais l'habitude d'aller au bar le week-end, de jouer aux fléchettes, d'écouter des groupes, etc. C'était sympa ! Maintenant, il n'y a plus que des gens fatigants et collés les uns aux autres, de la musique forte et de la bière hors de prix. À l’avenir, je ferai toujours une apparition dans un bar pour manger un bout ou regarder un match, mais ce sera plus pour un truc en 'mode' happy hour ». (@CpuJunky)

5 - Tout ce qui commence après 21 heures : « J’aimerais pouvoir le dire plus souvent aux gens. Tout ce qui m'oblige à être dehors après 21 heures me dérange ». (@TheRavenSayeth)

Crédit photo : Istock

6 - « Supporter les emmerdes. J’ai 64 ans, je prendrai ma retraite dans huit mois et je viens de demander le divorce - et j'espère que ce sera fait avant la retraite. J'en ai assez de tout ça. J'ai songé à acheter un appartement en résidence collective dans une communauté de plus de 55 ans et je devrais en avoir un d'ici quelques mois. Mon employeur semble penser qu'il peut m'appeler pour me demander conseil lorsque je prendrai ma retraite ; non, il ne le peut pas parce qu'il a été très toxique, et j'ai presque fini de jouer à ce petit jeu-là. Mon mari pense qu'il peut me traiter comme de la merde et ne pas reconnaître ce qui est important pour moi, j'en ai aussi fini avec son comportement toxique. Il est encore sous le choc parce que j'ai eu le courage de le faire. Il voulait qu'on continue d'être mariés, mais je lui ai montré une liste que j'avais faite des raisons pour lesquelles je devais partir et des raisons pour lesquelles je devais rester, et la liste des raisons pour lesquelles je devais rester était complètement vide. Il n'a même pas pu argumenter parce que tout était vrai (...) Je ne suis pas trop vieille pour commencer un nouveau chapitre de ma vie et profiter du temps qu'il me reste ». (@mary48154)

7 - « Le manque de sommeil. Autrefois, les nuits blanches étaient gérables. Maintenant, je fais une nuit blanche et je ne sers à rien ». (@theWildBore)

8 - « Prendre soin des gens qui ne se soucient pas de toi ». (@zrru)

9 - « S'asseoir par terre ». (@ThingsWePutOnTacos)

10 - « Parler l’argot moderne ou le langage des jeunes ». (@VixenOfVexation)