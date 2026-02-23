Père de 3 enfants, 40 ans : un policier se suicide à Montpellier

Dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 février, un policier s’est donné la mort avec son arme de service devant le commissariat de Montpellier. Un terrible drame qui s’est pas isolé.

À Montpellier, un drame a eu lieu dans la nuit du jeudi 19 au vendredi 20 février. Edouard, un policier âgé de 40 ans et père de trois enfants en bas-âge, s’est suicidé avec son arme de service devant un commissariat de la ville. Il était brigadier-chef et secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance police nationale. Son décès survient quelques mois après celui de l'ambassadeur d'Afrique du Sud, qui a mis fin à ses jours en sautant d'un hôtel parisien.

La suite après cette vidéo “Nous sommes particulièrement bouleversés. Les mots sont difficiles à trouver face à une telle épreuve. Nos pensées les plus sincères vont à sa famille, à ses proches, à ses amis et à tous nos collègues qui l’ont côtoyé. Dans ces moments, seule compte la solidarité. Nous partageons leur peine et leur adressons tout notre soutien”, a partagé Alliance police nationale dans un post publié sur Facebook.

Il se donne la mort

L’annonce de sa mort a été un terrible choc pour toutes les personnes qui le connaissaient. Selon un chargé de communication de la police nationale à Montpellier interrogé par Sud Ouest, Edouard était “apprécié de l’ensemble de ses collègues” et “son décès suscite une immense émotion au sein des effectifs”.

“Ce matin, la famille de la police est en deuil et nous sommes soudés autour du directeur départemental de la police Benoît Desmartin. C’est l’illustration d’un travail très éprouvant. C’est toute la communauté de la sécurité qui est en deuil”, a déclaré Chantal Mauchet, préfète de l’Hérault, à Midi Libre.

Crédit photo : iStock

Deux suicides en sept ans

Durant ces sept dernières années, deux autres policiers se sont suicidés avec leur arme de service. Le 18 avril 2019, une capitaine de police âgée de 49 ans et mère de deux enfants s’est donnée la mort. Même chose le 7 octobre 2024 par un père de deux enfants, gardien de la paix et âgé de 47 ans.

Selon des chiffres du ministère de l’Intérieur rapportés par Sud Ouest, 27 policiers et 26 gendarmes se sont donnés la mort en France en 2024. Des chiffres dramatiques.