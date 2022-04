Plus tôt vous exposez un bébé à une seconde langue plus il sera intelligent, selon une étude

Le simple fait d'entendre deux langues aide les bébés à développer des compétences cognitives avant même de parler. En effet, une nouvelle étude montre que les bébés élevés dans des environnements bilingues développent des compétences essentielles, comme la prise de décision et la résolution de problèmes, avant même de parler.

Crédit : I-LABS UW

La recherche, menée par l'Université de Washington, a porté sur 16 bébés. La moitié provenait de foyers anglophones et l'autre moitié de foyers anglophones et hispanophones. Pour les tester, ces derniers ont écouté une variété de vocaux, du préverbal aux sons spécifiques à l'anglais et à l'espagnol. Les chercheurs ont suivi les réactions des bébés aux sons à l'aide de la magnétoencéphalographie, ce qui leur a permis d'identifier clairement les parties du cerveau activées par l'activité électromagnétique.

Les bébés issus de foyers anglophones et hispanophones présentaient une forte activité dans le cortex préfrontal et le cortex orbitofrontal, soit les régions du cerveau responsables des fonctions exécutives, comme la prise de décision et la résolution de problèmes. « Nos résultats suggèrent qu'avant même de commencer à parler, les bébés élevés dans des foyers bilingues s'exercent à des tâches liées aux fonctions exécutives » a déclaré l'auteur principal Naja Ferjan Ramírez dans un communiqué de presse. « Les bébés élevés en écoutant deux langues semblent rester ouverts aux sons des nouvelles langues plus longtemps que leurs homologues monolingues, ce qui est une bonne chose et un mécanisme hautement adaptatif pour leur cerveau » a jouté Patricia Kuhl, co-auteur, dans le même communiqué.

Crédit : University of Washington

Ce mécanisme adaptatif présente d'énormes avantages pour les bébés comme pour les adultes. De nombreuses études, comme celle du National Center for Biotechnology Information, ont montré que les adultes bilingues ont de meilleures fonctions cérébrales exécutives que les adultes qui ne parlent qu'une seule langue. Cela signifie qu’ils sont plus aptes à se concentrer sur une tâche, à se rappeler des souvenirs et à faire preuve de compétences supérieures en matière de résolution de problèmes et de planification. Les enfants bilingues possèdent également ces compétences. De plus, toutes ces fonctions cérébrales exécutives sont primordiales pour réussir à l'école, et la réussite scolaire est un indicateur important du bonheur à long terme. L'apprentissage d'une autre langue peut même contribuer à prévenir ou à retarder l'apparition de maladies cérébrales dégénératives comme la démence ou la maladie d'Alzheimer chez les personnes âgées.

En bref, il n'y a aucun inconvénient à être bilingue, bien au contraire ! Et le meilleur moment pour démarrer est évidemment le plus tôt possible. « Nos résultats soulignent l'idée que non seulement les très jeunes enfants sont capables d'apprendre plusieurs langues, mais que la petite enfance est le moment optimal pour qu'ils commencent » a conclu Naja Ferjan Ramírez. Un point de vue soutenu et confirmé par le neuroscientifique réputé, spécialiste des enfants, Sam Wang.

Crédit : I-LABS UW

Comment élever un enfant bilingue ?

Et n’allez pas croire qu’il est absolument nécessaire d’être soi-même bilingue pour faire élever un enfant bilingue. Plusieurs cas peuvent se présenter dans la réalité. Si vous êtes déjà bilingue, ou si vous faites partie d'un foyer bilingue, essayez la méthode appelée « un parent, une langue ». Choisissez quel parent parle quelle langue au bébé afin que tout le monde sache à quoi s'attendre, et votre bébé saura comment réagir. Si vous n'êtes pas déjà bilingue, ce n'est pas grave ! Vous pouvez quand même exposer votre enfant à différentes langues. De nombreux mots étrangers se retrouvent en anglais. Vous pouvez lui montrer des aliments étrangers chaque fois que vous en mangez, ou regarder une émission bilingue avec votre enfant. Tant que vous l'exposez aux mots étrangers de manière cohérente et dans le même contexte, il en tirera les bénéfices.