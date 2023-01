Polyamoureux, ces deux couples forment une seule et même famille avec leurs enfants

Aux États-Unis, dans l’Oregon, deux couples sont tombés amoureux l’un de l’autre. Au point désormais de vivre ensemble et de former une seule et même famille avec leurs enfants.

Depuis quelques années désormais, le concept de polyamour est de plus en plus répandu dans la société. Un polyamoureux ou une polyamoureuse est une personne qui se met en couple avec plusieurs partenaires, dans une entente cordiale et compréhensive.

Parfois, cela peut amener à des ménages à plusieurs ou cela peut être fait séparément, du moment que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.

Quand Alysia Rodgers, 34 ans, et son mari Tyler, 35 ans, rencontrent Sean Hartless, 46 ans, et sa femme Taya, 28 ans, ils ne connaissaient même pas l’existence du concept de polyamour. Et ils vont le découvrir par eux-mêmes à force de se fréquenter.

Originaires de l’Oregon, les deux couples, dont l’amitié se transforme en amour réciproque, résident tout de même à deux heures de route l’un de l’autre. Ils décident alors d’emménager ensemble en 2020.

Tyler et Alysia, alors parents de deux enfants qui ont aujourd’hui 7 et 8 ans, expliquent qu’il était assez facile de leur expliquer la situation.

“Nos enfants savaient déjà que l’on sortait avec Sean et Taya. On leur a dit : ‘Vous savez que maman a un petit ami et que papa a une petite amie et on va tous emménager ensemble, et on va former une grande famille, et ils vont nous aider à vous élever, alors il va falloir les traiter comme nous, comme des parents” détaille Tyler auprès de Today.

Le polyamour en famille, des parents et enfants tous égaux

Depuis qu’ils vivent ensemble, la nouvelle famille s’est agrandie avec deux nouveaux enfants. Alysia et Taya ont chacune donné naissance à un enfant. Cependant, aucune importance de savoir qui est le père biologique. Ils seront leurs pères quoiqu’il arrive.

L’idée est d’instaurer une parentalité égalitaire entre les enfants et entre les parents donc la génétique n’a pas sa place dans la discussion.

Alysia, Tyler et Sean travaillent à temps plein, pendant que Taya reste à la maison avec les enfants. Grâce à leur vie domestique atypique, les enfants apprennent des choses importantes sur la famille et notamment que leurs parents les soutiendront toujours dans leurs choix.

Cependant, être quatre à avoir le rôle de parent amène aussi des discussions sérieuses sur la façon d’élever les enfants. Notamment, Sean a tendance à être plutôt dur avec les enfants et apprend à changer sa façon d’être en discutant avec des parents plus gentils.

Hors de leur cercle familial, le quatuor rencontre aussi beaucoup de jugement de la part des autres, et ne sont pas totalement acceptés par leurs familles respectives. Mais au final, ils réalisent que leur situation a plus d’avantages que d’inconvénients.

Il est possible de suivre leurs aventures sur le compte Instagram intitulée "polyfamory" (contraction de "polyamoureux" et "famille") et qui compte plus de 27 000 followers.