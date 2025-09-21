Un ado de 16 ans accepte de tirer sur un inconnu pour 2 500€... mais se tue accidentellement avec le pistolet

À La Haye, aux Pays-Bas, un jeune homme de 16 ans s’est tué accidentellement dans les toilettes d’un lycée, après avoir accepté un contrat pour tirer dans les jambes d’une personne inconnue.

Le 5 février dernier, le lycée Hofstad situé à La Haye, aux Pays-Bas, a été le théâtre d’un tragique accident. Un adolescent âgé de 16 ans s’est accidentellement tué par le biais d’une arme à feu dans les toilettes de l’établissement scolaire.

Mais comment cela a-t-il pu arriver dans un lycée ? L’enquête a permis de mettre la lumière sur une sombre affaire de contrat initiée par un certain R.d.j, un homme âgé de 26 ans et originaire de la ville de Katwijk. L’individu avait persuadé trois adolescents, âgés de 15, 16 et 19 ans, de tirer dans les jambes d’une personne dont l’identité reste inconnue, contre la somme de 2 500 euros.

Crédit photo : iStock

Pour accomplir leur mission, il leur a alors donné une arme à feu, un véhicule et une note avec des instructions. Après les avoir approchés dans le centre de La Haye, il aurait discuté avec eux, ainsi qu’une quatrième personne, de son projet via Snapchat.

Un plan qui tourne mal

Le jeune homme de 19 ans devait quant à lui servir de chauffeur. Convoqué au tribunal en mai dernier pour une audience préliminaire, il a expliqué avoir conduit le jeune homme de 16 ans à Rotterdam dans la nuit du 4 au 5 février pour récupérer l’arme à feu et l’argent en liquide.

Crédit photo : iStock

C’est donc avec cette arme à feu que le lycéen de 16 ans s’est tué par balle, après que le pistolet se soit accidentellement déchargé sur lui pendant qu'il était dans les toilettes de son lycée. L’adolescent de 15 ans, qui a organisé la fuite en voiture et donné des instructions aux jeunes de 16 et 19 ans, sera quant à lui entendu à huis clos par le juge des enfants en octobre, le même jour que la nouvelle audience du jeune homme de 19 ans.

L’homme de 26 ans est accusé d’exploitation criminelle du jeune garçon décédé. Les investigations concernant la préparation de cet acte violent ont mis en lumière qu’il était impliqué dans l’importation, l’exportation et le trafic de drogues douces, selon le ministère public.