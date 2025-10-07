Albanie : en plein procès, il sort un pistolet et abat le juge de plusieurs balles parce qu'il « était en train de perdre »

Par ·

Des policiers devant Cour d’appel où un juge a été abattu, à Tirana, ce lundi 6 octobre 2025

Scène surréaliste en Albanie, où un juge a été abattu dans un tribunal de Tirana.

L’Albanie est sous le choc après qu’un juge de la cour d’appel de Tirana a été tué en pleine salle d’audience ce lundi 6 octobre.

La victime, Astrit Kalaja, présidait l’audience, lorsqu'elle a été abattue par balles par un justiciable, qui comparaissait pour un conflit de droits de propriété, rapporte la presse locale.

De son côté, la police albanaise a indiqué que le tireur a été interpellé peu après le drame. Lors de son interrogatoire, ce dernier a déclaré qu’il avait tiré sur le magistrat parce qu’il « était en train de perdre son procès ».

Le juge est décédé des suites de ses blessures sur la route le conduisant à l’hôpital, ont déclaré les autorités dans un communiqué.

Cour d'appel françaiseCrédit Photo : iStock

« Un attentat terrible »

En visant l’homme de loi, l’auteur des faits a aussi touché un père et son fils présents dans l’enceinte du tribunal. Transportés l’hôpital, leurs jours ne sont pas en danger.

Cette affaire a provoqué la colère du gouvernement, dont celle du Premier ministre albanais, Edi Rama, qui a réagi sur le réseau social X (anciennement Twitter).

« Cette agression criminelle exige sans aucun doute la réponse légale la plus extrême envers l’agresseur », a-t-il écrit.

Avant d’ajouter :

« Cet événement tragique constitue je crois l'argument le plus incontestable pour soutenir un durcissement significatif du Code pénal concernant la sanction pour port d'armes non autorisé ».

Drapeau de l'AlbanieCrédit Photo : iStock

Le président du pays, Bajram Begaj, s’est exprimé via un communiqué dans lequel il condamne « un attentat terrible contre tout le système de la justice ». Pour l’heure, nous ignorons comment le tireur a pu entrer dans le tribunal avec une arme.

En Albanie, le port illégal d’armes à feu est passible d’une peine maximale de trois ans d’emprisonnement. Entre janvier et juin 2025, 213 incidents en lien avec des armes à feu ont été enregistrés dans le pays, selon les données du Centre SEESAC, spécialisé dans la lutte contre la prolifération des armes légères.

Un homme qui tient un pistolet Crédit Photo : iStock

Source : Le Dauphiné libéré
