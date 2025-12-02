« Une boucherie » : sa mère n'accepte pas sa relation avec une autres femme, les deux amantes la tuent de 61 coups de couteau

Trois ans après, deux femmes sont enfin jugées pour le crime atroce qu’elles ont commis. Elles encourent une peine de 22 ans de prison.

Un crime atroce qualifié de « boucherie » à la cour

Vendredi 28 novembre, la cour d’assise du Bas-Rhin a condamné Sandy Strebler, 35 ans, et Élodie Bruey, 42 ans, à 22 ans de prison chacune. En octobre 2022, le couple avait assassiné Sonia Darmann, 68 ans, la mère de Sandy car elle n’acceptait pas leur relation, renseigne le site de BFMTV.

L’histoire fait froid dans le dos. La victime avait été retrouvée morte dans sa maison de Haguenau. Elle était assise, sa tête recouverte d'un sac poubelle et le dos transpercé de 61 coups de couteau, précise encore le média. L’avocat général, Guillaume Spindler, a d’ailleurs qualifié de « boucherie » ce crime atroce alors que la victime n’avait pu se défendre à cause de la rapidité de l’acte.

L'altération du discernement invoquée

Crédit photo : AnnaStills/ iStock

Sandy Strebler et Élodie Bruey encouraient une peine de 25 ans de prison mais ont écopé de 22 ans de prison et un suivi socio-judiciaire de 10 ans avec injonction de soins après que leur « fragilité » ait été mise en avant. Caroline Bolla, l’avocate de Élodie Bruey, a ainsi rappelé que les deux accusées souffrent de déficiences intellectuelles. Sa cliente compte « 29 hospitalisations en psychiatrie en moins de onze ans » et possède le QI « d’un enfant de 8 ans », a-t-elle souligné.

L’avocat de Sandy Strebler, Georges-Frédéric Maillard, a quant à lui expliqué que sa cliente avait grandi dans un contexte familial compliqué entre une mère accro aux médicaments et un père alcoolique. Pour lui, sa cliente n’est « pas un monstre » mais une « femme qui a été en grande difficulté et qui a fait un choix terrible, celui de tuer sa mère. » L’accusée a d’ailleurs exprimé des regrets et reproché à sa compagne de l’avoir « manipulée. »

Les deux femmes avaient avoué leur meurtre à la grand-mère de Élodie Bruey avant de fuir vers Bordeaux. Elles s’étaient finalement rendues dans un hôpital avant d’admettre leur crime. Elles sont aujourd’hui sous tutelle.