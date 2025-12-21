Un joggeur saisit la justice après s'être fait tirer dessus par un chasseur l'ayant pris pour un sanglier

En novembre dernier, un joggeur a été confondu avec un sanglier par un chasseur, ce qui lui a valu de se faire tirer dessus. Un mois après l’accident, la victime garde de lourdes séquelles et saisit la justice.

Les accidents de chasse sont de plus en plus nombreux en France. Début novembre, un chasseur a tiré sur son camarade après l’avoir confondu avec du gibier dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Deux semaines plus tard, un autre accident s’est produit dans une zone boisée de Vaison-la-Romaine (Vaucluse).

Simon Eichenberg, un Drômois de 25 ans, a été pris pour cible par un chasseur qui lui a tiré dessus. Ce dernier pensait viser un sanglier lorsque le coup de feu est parti.

Dans une interview accordée au média Vakita, disponible depuis le 18 décembre sur les réseaux sociaux, le jeune homme s’est confié sur les lourdes séquelles de cette mésaventure.

Confondu avec un sanglier, un joggeur se fait tirer dessus

Dimanche 23 novembre, le vingtenaire effectuait un jogging sur « un petit chemin entre deux routes » lorsqu’il a été touché par un tir de chasseur. Blessé au niveau de la jambe, il a vu un homme s’approcher de lui.

Cet individu s’est révélé être le tireur, un homme de 72 ans, titulaire d’un permis de chasse, selon les informations du parquet de Carpentras, cité par Ici Vaucluse. Celui-ci participait à une battue aux sangliers avec une quinzaine de camarades.

Le septuagénaire a alors alerté les secours, avant de reconnaître sa faute auprès de la victime.

« Il avoue, il me dit : tu étais derrière un troupeau de sanglier je t'ai confondu avec un troupeau de sanglier », raconte Simon Eichenberg auprès du média fondé par Hugo Clément.

Une plainte déposée

Si le sportif s’en est sorti sain et sauf, son genou a été complètement détruit, explique son avocat, Maître Arié Alim, à la radio Ici Vaucluse.

« Il n’a plus de cartilage du tout, son genou a été complètement explosé. Il y avait un risque très important d’amputation ».

Greffe osseuse, points de suture, deux opérations… Simon Eichenberg, qui travaille comme musicien, a vécu un véritable cauchemar après l’accident. Aujourd’hui, le jeune homme se déplace en fauteuil roulant le temps que sa jambe guérisse. Malheureusement, il gardera des séquelles à vie.

Une enquête a été ouverte pour blessure involontaire. De son côté, le joggeur a décidé de porter plainte contre X pour « violence volontaire ayant entraîné une infirmité permanente ».

« Mon client souhaite que l'enquête soit à la mesure de ce qui s'est passé. Il souhaite que l'affaire ait des conséquences, que les chasseurs ne puissent pas tirer dans n'importe quel sens, n'importe comment (…) », a indiqué Maître Arié Alim.

Selon la Fédération de chasse du Vaucluse, les règles de sécurité ont été respectées lors de la battue.