Une chatte reçoit l'aide d'une adorable chienne pour élever ses 7 chatons pendant qu'elle apprend à faire confiance aux humains

Aux États-Unis, un refuge pour animaux a sauvé une chatte errante et enceinte de la rue. Sur place, elle a tissé des liens avec un chien avant de lui confier la garde de ses adorables chatons.

Il y a deux mois, Kim, une Américaine qui travaille dans un refuge pour animaux, a repéré une chatte errante et gestante dans son quartier. Armée de patience, la jeune femme a tenté de gagner la confiance du quadrupède, mais ce dernier ne se laissait pas approcher.

Crédit Photo : Salty Animal Rescue

Face à cette situation, elle a installé un piège pour attraper l’animal. Par chance, son stratagème a fonctionné. La chatte a été confiée à Karly et Katelyn Saltarski, les fondatrices du Salty Animal Rescue (Floride).

Sur place, la boule de poils - baptisée Bansky - a adopté un comportement agressif envers les humains. Il faut dire que le matou a vécu une grande partie de sa vie dans la rue. Finalement, Bansky a pu trouver ses marques grâce à la gentillesse du personnel.

Crédit Photo : Salty Animal Rescue

Quelques jours après son arrivée, elle a donné naissance à une portée de sept chatons en bonne santé : Frida, Pablo, Mona, Monet, Bob Ross et Dali. Très vite, la maman chat a fait preuve de tendresse envers ses petits, mais ce nouveau rôle était très épuisant.

Crédit Photo : Salty Animal Rescue

La chatte trouve un allié précieux

Trois semaines plus tard, Karly a emmené sa chienne Nood sur son lieu de travail pour soulager Bansky. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette dernière est une excellente nounou. En effet, elle veille sur les bébés du matin au soir : «Elle prend son travail très au sérieux. Elle a câliné plus de chatons que nous ne pouvons en compter et s'assure que chacun reçoive de l’amour», explique Carly à Love Meow.

Crédit Photo : Salty Animal Rescue

De son côté, Bansky est ravie de prendre quelques pauses : «Elle a eu du mal avec la vie de maman. Maintenant que ses petits sont plus grands, elle semble aller mieux(…) Je suis reconnaissante car elle a décidé de me faire confiance. Elle a déjà fait tant de progrès depuis son arrivée».

Crédit Photo : Salty Animal Rescue

Nood endosse le rôle de nounou à chaque fois que Bansky a besoin de prendre une pause. Elle lave les bébés chats à coups de langue et leur enseigne des compétences précieuses.

Aujourd’hui, les chatons sont suffisamment âgés pour être adoptés, et le refuge s’efforce de leur trouver une maison aimante. Bansky sera stérilisée avant d’être proposée à l’adoption.

Crédit Photo : Salty Animal Rescue

Crédit Photo : Salty Animal Rescue