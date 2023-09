Croiser les jambes lorsque l'on est assis est mauvais pour la santé d'après cette étude

Au quotidien, il y a certaines positions que nous adaptons sans penser qu’elles peuvent avoir un effet néfaste sur notre santé. Croiser les jambes en fait partie. On vous explique pourquoi.

Au bureau, au restaurant, sur votre canapé… Il y a tant d’endroits propices pour croiser les jambes. Il faut dire que la majorité d’entre nous passons le plus clair de notre temps assis. Cette fâcheuse habitude entraîne ainsi beaucoup de personnes à croiser les jambes pour le confort ou tout simplement pour changer quelque peu sa position.

Pourtant, ce geste anodin est mauvais pour notre santé. C’est ce que rapporte une étude publiée sur le site spécialisé de recherche, The Conversation. Tout d’abord, rester assis trop longtemps n’a rien de bon. Prolongée, cette position peut entraîner des risques de surpoids, de diabète et augmenter la sédentarité.

Lorsque vous ajoutez à cette position assise le fameux croisé de jambes -au niveau des genoux de préférence- si chère à beaucoup d’entre nous, alors vous augmentez considérablement les risques pour votre santé.

Croiser les jambes entraîne des risques pour votre corps

Dans son étude, The Conversation précise que, des deux façons de croiser les jambes, au niveau des chevilles et des genoux, la plus dangereuse est la dernière.

Croiser les jambes au niveau des genoux « peut entraîner une augmentation de la pression artérielle en raison de l'accumulation de sang dans les veines et de la nécessité pour le cœur de lutter contre ce phénomène. Le risque de lésions des vaisseaux sanguins s'en trouve accru », explique The Conversation.

Crédit photo : dragana991/ iStock

De plus, cette position peut entraîner un désalignement de votre corps. « En raison de l'articulation du squelette, le croisement des jambes peut également entraîner un désalignement de la colonne vertébrale et des épaules », ajoute l’étude. Il en est de même au niveau du bassin « en raison de l'étirement prolongé des muscles fessiers d'un côté, ce qui les affaiblit ».

En effet, s'asseoir trop longtemps avec les jambes croisées peut également augmenter les risques de scoliose et de déformations.

Malgré ces risques, des études ont démontré que s'asseoir en tailleur peut aider à détendre les muscles centraux et à prévenir le surmenage. L’étude de The Conversation conseille ainsi d’éviter de croiser les jambes et de ne pas rester dans la même position trop longtemps et surtout, d’être régulièrement actif pour éviter tout désagrément.