« Les Égyptiens avaient l'électricité dès l'Antiquité » : Maître Gims réinvente l'Histoire et devient la risée d'internet

Depuis quelques jours, les déclarations de Maître Gims sur l’Histoire font beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Beaucoup lui reprochent de réinventer et de réécrire l’Histoire, quand d’autres choisissent d’en rire.

Capture d'écran OuiHustle/ Youtube

À voir aussi

« C’est le futur normalement chez nous [...] à l’époque de l’empire des Koush, il y avait l’électricité », a déclaré Maître Gims au micro de l’émission OuiHustle, sur Youtube, où il était invité il y a deux semaines.

Caché derrière ses lunettes noires, le rappeur s’est laissé aller à quelques réinterprétations de l’Histoire pour le moins surprenantes. Il a ainsi comparé l’Afrique au royaume du … Wakanda. Ce royaume fictif de l’univers de Black Panther est un pays à la pointe de la technologie et qui attise l’attention de forces extérieures, notamment pour ses ressources.

Le chanteur a poursuivi en indiquant que les pyramides d’Égypte possèdent de l’or à leur sommet : « Les pyramides qu'on voit, au sommet il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité... C'étaient des foutues antennes ! Les gens avaient l'électricité. Les Égyptiens, la science qu'ils avaient, ça dépasse l'entendement ».

Des théories complotistes moquées par les internautes

Outre les pyramides d’Égypte, Maître Gims a aussi livré son interprétation sur la chevalerie : « L'Afrique a peuplé l'Europe avant les Européens. On les appelait les Afropéens. Ils ont été décimés par les ‘vrais européens’ qui venaient d'Asie, a-t-il déclaré. […] 50.000 ans avant les Européens, la notion de chevalerie, on l'avait déjà. On veut nous faire croire que notre histoire a commencé sur un négrier en train de ramer en sueur. Non ».

Il n’en fallait pas moins pour que le chanteur soit accusé de complotisme. Certains internautes ont rappelé que Maître Gims est une influence pour beaucoup de jeunes qui prennent pour acquis ce qu’il raconte.

D’autres internautes, à l’instar de Booba, son meilleur ennemi, ont préféré user d’humour pour se moquer des théories historiques du chanteur.

"ils ont été décimés par les vrais Européens qui venaient d'Asie!" C'est le Wakandaaaaaaaaa!!!!!! ? Le chevalier nwar. Lancelot de Château rouge ??? Et dire qu'il est ambassadeur #meuguilamuraille ‍ @gims pic.twitter.com/2nAuB2vjbZ — Booba (@booba) April 11, 2023

On vient enfin de découvrir l’unité de mesure de la connerie: le mètre Gims https://t.co/qFB5XF0VBO — In The Air (@intheair81) April 11, 2023