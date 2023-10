Rennes : le témoignage bouleversant du pompier qui a sauvé un bébé abandonné dans une poubelle

Le 20 octobre, les pompiers de Rennes sont intervenus pour sauver la vie d’un bébé âgé de seulement quelques heures, abandonné dans une poubelle. Le caporal-chef qui a secouru l’enfant a tenu à livrer son témoignage sur cette affaire bouleversante.

En Bretagne, les pompiers de Rennes ont été appelés pour une opération de sauvetage hors du commun le vendredi 20 octobre. Une femme a alerté les secours après avoir entendu des pleurs provenant d’un conteneur. En effet, un nouveau-né avait été abandonné et jeté dans une poubelle, alors qu’il n’était âgé que de quelques heures. Il a été secouru par une équipe de six pompiers dont le caporal-chef Steven Robert, qui a tenu à témoigner.

Sur place, les pompiers ont commencé par essayer de localiser l'origine des pleurs du bébé.

“Quand on est arrivé sur place, deux personnes nous attendaient pour nous indiquer la poubelle où ils avaient entendu crier. La dame venait juste de jeter ses poubelles. Elle est allée chercher un voisin pour être sûre de ce qu’elle avait entendu. C’était une poubelle enterrée et fermée. On n’avait aucun visuel. On a ouvert la trappe sur le côté qui nous permettait d’apercevoir un peu mieux les sacs-poubelle dans le fond de la benne. Il n’y avait aucun bruit, aucun mouvement. Puis, on a fini par voir un sac bouger. On ne s’est pas parlé, on a compris. Il fallait agir vite car le risque principal pour un nouveau-né, c’est l’hypothermie”, explique Steven Robert.

“Il semblait apaisé”

Le caporal-chef est ensuite descendu dans le conteneur, soutenu par un cordage attaché autour de sa taille. Il s'est engouffré dans un conduit étroit de 2,50 mètres de profondeur et de 40 à 50 centimètres de largeur.

“J’ai vu un premier sac qui n’était pas fermé, je l’ai écarté, raconte le caporal-chef. Puis, j’ai ouvert un deuxième sac et j’ai vu une jambe. J’ai pris le bébé dans mes mains et c’est au moment où je l’ai redressé qu’il a commencé à crier. Mon collègue tendait les bras à travers le conduit. Il a ensuite pris soin du bébé, lui a mis son bonnet, coupé son cordon et l’a couvert. Ça m’a fait du bien de voir qu’il allait bien, il semblait apaisé.”

Le bébé pesait 3,70 kilos et venait de naître. Il a été pris en charge par les pompiers et l’équipe du Samu qui se sont chargés de le réchauffer avant de l’emmener à l’hôpital. Grâce à la bonne coordination des équipes de secours, le nourrisson a pu survivre.

“On était très ému”

Ce petit miraculé répond désormais au nom de Noah Briac Alban. Il a été nommé ainsi par les pompiers, la sage-femme et le médecin qui l’ont secouru.

“Comme j’étais dans la poubelle, je ne pouvais pas les accompagner, a expliqué Steven Robert. Un collègue a pris ma place. C’était la Saint-Noé ce jour-là. Celui qui m’avait remplacé a proposé un prénom qui s’en rapprochait. C’est comme ça qu’ils ont eu l’idée de Noah. Chaque service qui a fait sa part du travail a proposé un prénom. Cette histoire nous a tous touchés et on était très ému que le petit s’en sorte. Ça reste des interventions très rares, mais ce sont celles-là qui nous rappellent pourquoi on s’est engagé.”

Une semaine après sa naissance, le petit Noah est en bonne santé. Il a été accueilli à la maternité du CHU de Rennes. Pour le moment, ses parents sont toujours activement recherchés et une enquête a été ouverte pour tentative d’assassinat. Quand il sortira de l’hôpital, Noah sera placé provisoirement dans une pouponnière ou en famille d’accueil. Si personne ne reconnaît le bébé dans un délai de deux mois, il sera considéré comme né sous X et deviendra pupille de l’État.