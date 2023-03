Elle demande à son mari de garder les enfants pour profiter de son anniversaire, il fait semblant d'être malade

Une internaute a récemment raconté comment son mari lui avait fait faux bond de la pire des façons, au moment d’assumer son rôle de père.

Lorsque l’on devient mère de famille, la vie sociale en prend forcément un coup. Peu à peu, les sorties entre copines ou les virées en amoureux laissent place en effet aux longues journées suivies de nuits écourtées.

Par conséquent, les moments de décompression se font de plus en plus rares et si certaines peuvent compter sur le soutien indéfectible de leur conjoint·e, qui assume leur part de charge mentale, tout le monde ne peut pas en dire autant.

Elle demande à son mari de s’occuper de la maison et des enfants, il simule une maladie

Dans un témoignage posté il y a quelques jours sur Reddit et repéré par le Mirror, une femme a raconté la très mauvaise expérience vécue avec son époux, le jour de son anniversaire.

Alors qu’elle comptait sur ce dernier pour pouvoir la soulager et lui permettre ainsi de profiter de cette journée si particulière, cette maman a en effet été déçue par le comportement immature de son mari qui a fait semblant d’être malade.

« Pour mon anniversaire, je lui dis que je veux juste de l'aide avec les enfants, que la maison soit nettoyée, qu'il fasse une sieste et qu'il prépare le dîner ou qu'il m'emmène au restaurant. Peut-être envisager un cadeau fait maison par les enfants et un gâteau », explique-t-elle d’abord.

« Hier (la veille de l’anniversaire) mon mari a commencé à se plaindre d'un mal de gorge. Je l'ausculte et il a l'air d'aller bien. Pas de fièvre ni d'autres symptômes. Il reste debout toute la nuit à jouer à des jeux vidéo. Ce matin, il dit qu'il est malade, mais il ne présente aucun symptôme visible. Il n'a pas de fièvre, ne tousse pas, n'a pas le nez qui coule et n'a pas l'air non plus d'être enrhumé. Il dit qu'il a mal à la gorge, mais il a passé une heure sur sa Xbox live à parler sans problème », poursuit-elle, sur un ton que l’on devine agacé.

Mais la pauvre maman n’est pas au bout de ses peines car le pire est à venir !

« Il fait la sieste toute la journée parce qu'il dit qu'il est malade, je crois plutôt que c'est parce qu'il est resté debout jusqu'à 4 heures du matin à jouer à ses jeux vidéo. Pendant ce temps-là, je fais mon propre gâteau, je m'occupe des enfants comme d'habitude et je fais mes trucs habituels. Il ne m'a même pas souhaité un bon anniversaire », raconte-t-elle ainsi, dépitée.

Excédée, la mère de famille décide finalement de prendre ses enfants et d’aller passer la soirée de son anniversaire chez ses parents, sans prévenir son mari, toujours endormi.

Ce qui ne sera pas du goût de l’intéressé.

« Il m'appelle et me demande pourquoi nous sommes partis. Je lui réponds qu'il a encore gâché mon anniversaire et que j'essaie de le sauver au moins un peu, puis je raccroche. Il a ensuite rappelé et m'a dit que j’exagérais », déplore encore cette internaute.

Nul doute que les heures qui ont suivi devaient être glaciales au sein du couple…