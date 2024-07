Sa mère perd connaissance, la fillette de 4 ans lui sauve la vie grâce à un réflexe primordial

En Vendée, une mère de famille a bien failli trépasser après avoir perdu connaissance. Elle doit son salut au geste salvateur de Shanon, sa fille âgée de 4 ans.

Si on pense parfois que les enfants sont trop petits pour comprendre, il ne faut justement jamais sous-estimer leur capacité d’apprentissage, surtout quand il s’agit de leur transmettre des gestes qui peuvent sauver la vie. C’est le message qu’a tenu à faire passer le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Vendée en publiant une vidéo inhabituelle sur ses réseaux sociaux.

Dans leur vidéo, les sapeurs-pompiers ont reconstitué le sauvetage d’une mère de famille par sa fillette Shanon âgée de quatre ans. La mère, victime d’un malaise, raconte comment sa fille a adopté le bon réflexe en appelant les pompiers :

“C’était un mardi soir après l’école. Vient le moment de faire à manger et bien en fait, un trou noir. J’ai fait un malaise avec perte de connaissance”

Un réflexe salvateur

La vidéo diffuse ensuite l’extrait de l'échange téléphonique entre l’enfant et un pompier. Au début de l’appel, on sent la fillette hésitante avant de se ressaisir très vite :

“Bonjour, maman, maman elle est… maman, elle ne peut plus se réveiller. Elle est endormie et du coup maman elle est tombée”.

Au bout du fil, le secouriste tente de recueillir un maximum d’informations sur l’état de santé de la mère, avant de lui demander l’adresse, ce que Shanon réussit à communiquer. Un camion de pompiers est alors envoyé mais avant leur arrivée, le secouriste demande à Shanon d’accomplir quelques gestes, comme lui secouer le bras, afin de cerner ce dont souffre la mère.

Crédit photo : iStock

Finalement, les secours arrivent rapidement pour prendre le relais et s'occuper de la mère de famille. Ce n’est qu’à son réveil qu’elle apprend que c’est sa fille qui a alerté les secours. Les pompiers de Vendée ont donc voulu médiatiser cette histoire afin de rappeler qu’un simple numéro peut sauver des vies, que ce soit le 18 ou le 112. Des numéros qu’il faut faire connaître aux enfants dès leur plus jeune âge.