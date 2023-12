“Il s'est précipité sur notre fille...” : un inconnu débarque en pyjama et sauve la vie d'un bébé

À Combourg, en Ille-et-Vilaine, un bon samaritain s’est illustré en réalisant un sauvetage express sur un bébé de trois mois. Un miracle rendu possible par une application.

Connaître les gestes de premiers secours peut sauver des vies ! La preuve avec cette histoire d’un sauvetage rocambolesque, relayée par Ouest-France. Le 10 septembre dernier, à Combourg (Ille-et-Vilaine), un couple de parents a eu la frayeur de sa vie lorsque son bébé âgé de trois mois, nommé Aëlia, a arrêté de respirer après avoir poussé un cri alors qu’elle était sur les genoux de sa mère.

Par réflexe, la maman appelle immédiatement le 15, qui déclenche automatiquement une alerte sur l’application Stayingalive. Cette application consiste à contacter et alerter des personnes formées aux premiers secours en cas d’urgence à proximité.

L’alerte lancée, une personne est alors tenue au courant de la situation et fonce s’occuper du bébé : “J’ai soudainement vu un homme entrer chez nous en pyjama et claquettes. Il n’a rien dit. Il s’est précipité sur notre fille de trois mois qui était en arrêt cardio-respiratoire. Puis il a commencé un massage cardiaque avec ses pouces”, détaille Ivy, la mère du bébé, auprès de Ouest-France.

Crédit photo : iStock

“Je n’ai pas réfléchi, j’ai foncé”

Le héros mystère s’appelle Guillaume, âgé de 37 ans, et est soignant au CHU de Rennes, ainsi que pompier volontaire : “J’étais en train de regarder la télé quand mon téléphone a sonné. C’était l’application Stayingalive, à laquelle je suis inscrit, qui m’indiquait qu’à moins de deux kilomètres de chez moi, quelqu’un faisait un malaise cardiaque. Je n’ai pas réfléchi. J’ai foncé”, témoigne-t-il.

Arrivé sur place dans l’urgence, le soignant prend donc en charge la petite Aëlia et parvient à faire repartir son battement cardiaque. Les secours sont ensuite arrivés rapidement et ont transporté le bébé à l’hôpital où les médecins lui ont enlevé une tumeur. Désormais saine et sauve, la fillette reste en observation dans un service de réadaptation pédiatrique.