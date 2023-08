Selon les experts, ce soda est le pire pour la santé (et ce n'est pas celui que vous croyez)

Vous pensiez que le coca-cola était la pire boisson pour la santé ? Détrompez-vous ! Des experts dévoilent la boisson à ne pas consommer. Zoom.

Ce n’est pas une surprise, les sodas ne sont pas recommandés pour notre santé. Ces boissons, souvent gazéifiées, sont réputées pour contenir une forte quantité de sucre. En boire, ne serait-ce que quelques centilitres par jour, serait une véritable bombe à retardement pour notre organisme.

Crédit : IStock

Les dangers de la consommation de sodas

Parmi les risques les plus courants sur la santé en raison d’une consommation excessive de soda, on note : le développement de diabète de type 2, une prise de poids, du cholestérol, une inflammation, ou encore le développement de maladives cardiovasculaires. Selon certaines études, les sodas, et notamment le sucre, auraient un impact négatif sur notre santé mentale et accentueraient les risques de dépression.

Le soda le plus dangereux pour la santé

Comme le rapporte le média Reportagesphotos.fr, la boisson la plus risquée pour notre santé serait le Nestea. Un thé glacé distribué par Nestlé et The Coca-Cola Company. Ce soda contiendrait l’équivalent de 9 morceaux de sucre. À la deuxième place des boissons les plus sucrées, on note le Pepsi, suivi par le Tropico et le Monster. À la 5ᵉ place, on retrouve le célèbre Coca-Cola, avec 7 morceaux de sucre.

Bien sûr, la consommation de sodas peut se faire ponctuellement, mais n’est pas recommandée quotidiennement. Il est préférable de consommer de l’eau.



Crédit : IStock