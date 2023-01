Interdire la chasse le dimanche ? 8 Français sur 10 y sont favorables

Selon un récent sondage Ifop, 8 Français sur 10 seraient pour l’interdiction de la chasse le dimanche. Un sondage qui intervient alors que le gouvernement s’apprête à faire des annonces sur le sujet le 9 janvier prochain.

Ces derniers mois, de nombreux incidents liés à la chasse se sont produits partout en France, de quoi remettre en question cette pratique de plus en plus contestée.

Au total, 90 accidents de chasse ont été répertoriés sur la période 2021-2022, dont huit se sont révélés mortels. Cette pratique expose les promeneurs et les habitants qui vivent au bord des forêts à un véritable danger.

En décembre dernier, un sondage Ifop a été réalisé pour sept organisations de défense pour la nature, dont l’Association pour la protection des animaux sauvages, France Nature Environnement et la Ligue pour la protection des oiseaux. Selon le sondage publié lundi 2 janvier, 8 Français sur 10 seraient favorables à l’interdiction de la chasse le dimanche.

Interdire la chasse le dimanche

Pour réaliser ce sondage, un échantillon de 1 000 personnes âgées de 18 ans et plus a été interrogé. Au total, 78% des Français sont pour l’interdiction de la chasse le dimanche.

« L’enquête confirme la nécessité d’établir le dimanche sans chasse afin de garantir un partage apaisé des espaces et des usages, et d’assurer la sécurité et la tranquillité de tous », ont déclaré les sept organisations de défense de la nature dans un communiqué.

Ce sondage, déjà réalisé par le passé, prouve que cette opinion est restée stable durant les six dernières années. En novembre 2017, 82% des Français étaient favorables à l’interdiction de la chasse le dimanche, contre 54% en juillet 2009.

De nouvelles annonces du gouvernement

D’après le sondage Ifop, 70% des Français avouent ne pas se sentir en sécurité quand ils se promènent dans la nature pendant les périodes de chasse. Ce grand sentiment d’insécurité se retrouve notamment chez les personnes vivant en campagne. Selon les associations, la chasse représenterait des « risques mortels ». Leur but est d'accorder « un jour de répit, le dimanche, pour les autres usagers de la nature comme pour la faune ».

Ce sondage intervient alors que le gouvernement travaille sur un plan visant à encadrer la pratique de la chasse. De nouvelles annonces devraient être communiquées à ce sujet le 9 janvier prochain.