Des experts alertent sur les dangers prouvés des écrans sur les bébés

Selon une récente étude, il y aurait un lien indéniable entre les retards de communication des bébés et les écrans. Explications.

Si vous n’aviez pas encore pris conscience des dangers des écrans sur la santé, voici une nouvelle preuve qu’il est important de contrôler son temps d’écran.

Comme le rapporte le média Huffington Post, une récente étude menée par des chercheurs japonais et publiée dans le Journal of the American Medical Association of Pediatrics a fait état d’un constat surprenant.

Selon le rapport, il y aurait un lien étroit entre “un temps d’écran plus important à l’âge d’un an et des retards de développement dans la communication et la résolution de problèmes à l’âge de 2 et 4 ans.” Oui, vous avez bien lu.

Crédit : IStock

Combien de temps d’écran est recommandé ?

Pour obtenir ce constat, les chercheurs ont mené une enquête d’observation, comme le précise le média, sur 7097 enfants. Résultat : les enfants âgés de 4 ans qui passaient plus de 4 heures de temps d’écran par jour présentaient de lourds problèmes. Ainsi, ils avaient des retards de développement en communication, en motricité globale et des difficultés sur “le plan de la résolution de problèmes et des aptitudes personnelles et sociales”.

Pour ce qui est des bébés de moins de deux ans, le constat est plus alarmant. Ceux qui passaient plusieurs heures devant les écrans par jour étaient “trois fois plus susceptibles de présenter des retards de communication et de résolution de problèmes.”. Un résultat obtenu après avoir interrogé les parents sur les habitudes d’écrans données à leurs enfants.

Selon les experts, il serait conseillé de ne pas dépasser de plus d'une heure le temps recommandé par jour. L’OMS déconseille d’ailleurs de laisser les enfants de moins d’un an devant des écrans.



Crédit : IStock