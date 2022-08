Sa fille de 4 ans décède d'un cancer, cette maman se fait voler son téléphone contenant les dernières photos de l'enfant

Dimanche 7 août, une mère de famille s’est fait voler son téléphone portable. Celui-ci contenait des photos de la fille de la jeune maman, qui est décédée trois jours après le vol.

Stéphanie Ezziani est une jeune maman qui s’est rendue aux urgences pédiatriques de l’hôpital américain de Reims ce dimanche 7 août, pour voir son enfant. Sa petite fille de 4 ans souffrait d’un cancer et était en phase terminale.

Crédit photo : Stéphanie Ezziani

En attendant que sa fille sorte d’un scanner, la maman s’est assise sur un banc. En remontant au chevet de son enfant, elle s’est rendue compte qu’elle n’avait plus son téléphone portable. En retournant vers le banc, le téléphone était introuvable et avait été volé.

Elle recherche son téléphone portable

Malheureusement, la petite fille est décédée trois jours après le vol du téléphone. Ainsi, cet objet n’est plus seulement matériel mais bien sentimental pour Stéphanie, qui espère le récupérer à tout prix.

« À l’intérieur de mon téléphone se trouve un an de sa vie, toutes les photos et vidéos. Ma fille ayant déployé ses ailes, vous comprenez bien qu’il est important pour moi de récupérer le contenu. C’est encore plus important pour nous depuis son départ. Je garde espoir que la personne ait un coeur et du remord, qu’elle me le rende », a déclaré la maman.

Pour tenter de retrouver son téléphone, Stéphanie a lancé un appel sur les réseaux sociaux. Le portable est un Xiaomi Mi 10T gris. Il est possible de le rendre anonymement en le déposant aux urgences pédiatriques de Reims, dans un sac avec l’inscription « Super Marwa Hop ».