Son compagnon la force à se tatouer... 250 fois son prénom sur le visage et le corps

Une femme sous l'emprise de son compagnon a été contrainte de se faire tatouer 250 fois le prénom de ce dernier sur le corps. Une expérience traumatisante qui l'a profondément marquée.

Joke, 52 ans, est une survivante.

Pendant des années, elle a subi des intimidations et de la violence de la part de son compagnon de l'époque, qui l’a forcée à se tatouer son prénom et d’autres inscriptions sur tout le corps pour asseoir son emprise.

Aujourd’hui prise en charge par une association, elle tente de se reconstruire et de réapproprier sa peau, rapporte le quotidien belge Het Laatste Nieuws (HLN).

Crédit Photo : Spijt van Tattoo

Forcée de se tatouer 250 fois le prénom de son compagnon

Le cauchemar de Joke a pris une nouvelle tournure lorsque son ancien partenaire a acheté une machine à tatouer en ligne. Sous sa pression, elle a dû se faire marquer son prénom «Hans» sur son corps et son visage.

Au fil des ans, les tatouages se sont multipliés jusqu’à atteindre le nombre de 250, recouvrant entièrement son visage, son cou et son buste.

La quinquagénaire a été sortie de son enfer grâce à Veilig Thuis, l’organisme néerlandais chargé de conseiller et de recevoir les signalements de violences domestiques et de maltraitance infantile.

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Crédit Photo : Spijt van Tattoo

Une association de détatouage lui vient en aide

La victime a ensuite reçu l’aide précieuse d’Andy Han, spécialiste du détatouage au laser à Rotterdam et fondateur de l’association Spijt van Tattoo, une organisation qui aide les personnes à se faire enlever les tatouages qu’elles regrettent.

« Le nom de son ex-compagnon était partout. Je ne savais plus où donner de la tête », explique le spécialiste.

Crédit Photo : Spijt van Tattoo

Aujourd’hui, la plupart des tatouages de Joke ont disparu après plusieurs séances au laser. Ce lundi 6 avril, l’association a lancé une cagnotte en ligne pour collecter 30 000 euros, destinés à finaliser le traitement de la femme et à soutenir d’autres clientes sur liste d’attente.

Interrogé par confrères, Andy Han précise que faire enlever un tatouage coûte bien plus cher que de le réaliser.