Suisse : un vieil homme égare 20 000 francs dans la rue, un couple les retrouve et les lui rend

En Suisse, un vieil homme muet a perdu une enveloppe qui contenait 20 000 francs suisses. Heureusement, il a pu compter sur la bienveillance d’un couple qui a retrouvé son argent et lui a rendu.

En Suisse, un vieux monsieur a pris sa voiture pour se rendre à un distributeur de billets et retirer de l’argent. Au total, l’homme a retiré la somme de 20 000 francs suisses en liquide, ce qui équivaut à environ 20 300 euros.

Mais en rentrant chez lui, le vieil homme s’est aperçu qu’il n’avait plus son argent sur lui. Après avoir fouillé toutes ses poches et sa voiture, il s’est rendu au poste de police le plus proche pour déclarer un vol.

Un couple retrouve et lui rend son argent

Cependant, l’argent n’a pas été volé. En effet, l’enveloppe qui contenait tous les billets a été retrouvée sur le parking où s’était garé le vieil homme pour se rendre au distributeur. Heureusement pour lui, un couple a trouvé l’enveloppe où figurait l’adresse de son domicile. Ainsi, les deux personnes sont allées sonner à sa porte pour lui rendre son argent dans son intégralité.

« C’est une belle histoire d’honnêteté citoyenne vécue dans notre canton, une belle histoire dont il valait la peine de vous faire part en ce premier jour de l’Avent », s’est réjouit la police municipale.

Pour récompenser le couple pour sa bonne action et le remercier, le vieil homme a tenu à lui offrir 500 francs. Une histoire qui s’apparente à un vrai miracle de Noël en ce 1er décembre.