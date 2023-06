Âgé de 19 ans, ce passager du sous-marin disparu était «terrifié», mais a embarqué pour faire plaisir à son père

Suleman Dawood, le passager le plus jeune qui a participé à la tragique expédition vers l’épave du Titanic, était “terrifié” à l’idée de partir, d’après des confidences de sa tante. S’il l’a fait, c’était pour son père qui était également avec lui dans le sous-marin.

Le 19 juin dernier, un sous-marin parti explorer l’épave du Titanic a disparu avec ses cinq passagers à bord. Le projet de la société OceanGate Expeditions était d’organiser des expéditions touristiques pour permettre aux plus curieux de s’approcher de l’épave du Titanic.

Crédit photo : OceanGate

Ainsi, ce sous-marin était parti explorer le bateau quand il a disparu. Depuis ce tragique événement, plusieurs informations ont été dévoilées dont le fait que les passagers ont signé une décharge avant de monter à bord du sous-marin, les informant de la dangerosité de l’expérience.

Le plus jeune passager était terrifié

Cette décharge n’a manifestement pas rassuré l’un des passagers, Suleman Dawood, âgé de 19 ans. Selon des confidences de sa tante, le jeune homme était “terrifié” à l’idée d'embarquer. S’il a accepté de rejoindre l’expédition, c’était uniquement pour faire plaisir à son père, Shahzada Dawood, qui était également présent à bord du sous-marin.

Crédit photo : AFP

“Suleman était terrifié mais il l’a fait pour resserrer les liens avec son père, pour vivre l’aventure d’une vie. Son père voulait le faire et Suleman était ce genre de garçon qui faisait tout pour les autres”, a-t-elle confié.

D’après les dernières recherches, des débris de l’appareil ont été retrouvés et tous les passagers à bord sont présumés morts après l'implosion du sous-marin, dont Suleman et son père ainsi que le PDG d’OceanGate Stockton Rush, le milliardaire britannique Hamish Harding et l’explorateur français Paul-Henri Nargeolet.