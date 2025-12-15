Cette vidéo terrifiante montre une femme accrochée au 10ème étage d'un immeuble pour fuir l'épouse de son amant

Capture d'écran montrant la femme escalader l'immeuble

Direction la Chine où une scène surréaliste a laissé bouche bée des passants : la supposée maîtresse d’un homme s’est enfuie par une fenêtre d’un immeuble pour échapper à la femme de son amant.

La scène est digne d’un film, mais elle aurait pu prendre une issue fatale. Ces derniers jours, une vidéo en provenance de Chine fait le tour du web et alimente les conversations sur toutes les plateformes.

Ces images montrent une femme suspendue à une fenêtre du 10ème étage d’un immeuble situé dans la province du Guangdong.

Elle s’enfuit par la fenêtre pour se cacher

Selon les médias locaux, cette séquence surréaliste a été capturée dimanche 30 novembre 2025.

La femme présente sur la vidéo aurait eu une liaison avec un habitant de l’immeuble. Les deux amants se seraient vus en cachette dans l’appartement de l’homme.

Mais le mari infidèle aurait paniqué lorsque son épouse est rentrée plus tôt que prévu. On le voit torse nu à la fenêtre, parlant brièvement à sa supposée maîtresse, qui prend la poudre d’escampette par le fenêtre sous les yeux des voisins ahuris.

Capture d'écran montrant la femme escalader l'immeuble Crédit Photo : AsiaWire

Suspendue dans le vide, la jeune femme entame alors sa descente vers l’étage inférieur, s’agrippant aux tuyaux et aux rebords dans le but de se hisser vers un endroit sûr.

Quelques minutes plus tard, l’acrobate en herbe frappe à une fenêtre et un voisin s’empresse de la glisser à l’intérieur. Tout est bien qui finit bien…

Capture d'écran montrant la femme escalader l'immeuble Crédit Photo : AsiaWire

Les internautes n’en reviennent pas

Sans surprise, cette vidéo a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux chinois. Dans la section commentaires, plusieurs internautes ont critiqué l’homme impliqué, le traitant de « lâche ».

Certaines personnes pointent du doigt le comportement « imprudent » de la femme ayant choisi d’escalader un immeuble sans aucune protection.

Un utilisateur a écrit :

« Aucun homme ne mérite qu’on risque sa vie comme ça ».

Un autre a commenté :

« Ayez un peu de dignité, Mademoiselle ».

Capture d'écran montrant la femme escalader l'immeuble Crédit Photo : AsiaWire

Une troisième s’interroge sur les retombées de cette publication sur le couple.

« Sa femme ne va-t-elle pas découvrir la vérité en voyant la vidéo ? Tromper, c’est mal, les gars ».

